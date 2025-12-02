Cuándo comenzará el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Tras ser anulado el juicio por Diego Armando Maradona presidido por la ex jueza Julieta Makintach, se conoció cuando comenzará el nuevo debate oral y público para investigar la muerte del astro del fútbol mundial. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro confirmó que la fecha de inicio será el próximo 17 de marzo de 2026.

Este martes se realizó una audiencia con todas las partes implicadas en el juicio (familia de Diego, fiscales y la defensa de los imputados en la causa) y acordaron presentar 120 testigos: 90 son por parte de la querella y fiscalía y los otros 30 de los imputados.

El abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, y Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, solicitaron anular el juicio en el que estén imputados por homicidio simple con dolo eventual. Pero, de acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, luego analizar la solicitud, los jueces Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gaig, la rechazaron.

Además de Luque y Cosachov, los otros imputados son el enfermero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, médica de Swiss Medical.

Por qué fue anulado el primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, cuya titular era Makintach.

En el transcurso del proceso, se descubrió que la ahora ex magistrada se encontraba filmando el documental "Justicia Divina" y que, para ello, había utilizado instalaciones del tribunal y otros recursos judiciales. Cuando explotó el escándalo, el juicio fue anulado en mayo de 2025 y Makintach debió someterse a un jury por su conducta indebida.

Finalmente, el jurado de enjuiciamiento la destituyó de su cargo de jueza y le prohibió asumir de por vida cualquier puesto en el ámbito judicial.