Los animales fueron puestos a resguardo por una organización rescatista.

Un hombre, de 80 años, fue detenido en la provincia de Tucumán por haber enterrado vivos a cuatro perros recién nacidos en el barrio Itilco, al sur de la provincia. La policía y organizaciones defensoras se hicieron presentes en el lugar para rescatar a los animales, que fueron puestos a resguardo en hogares de tránsito.

El hecho se conoció este lunes luego de la denuncia de una mujer que indicó que un vecino había colocado en el interior de un pozo a los cachorros en el fondo de una vivienda. Según el relato, el hombre cubrió el agujero con piedras de tamaño considerable.

La denunciante no solo alertó a la policía tras escuchar el llanto persistente de los animales y ante la falta de respuesta del detenido, sino que también llamó a la organización Rescate Animal Aguilares. Los equipos llegaron a los pocos minutos y constataron la gravedad de la escena.

El rescate de los cachorros

Voceros de la organización narraron cómo se vivió el rescate: “Entre compañeras nos tiramos al pozo, cavamos con nuestras propias manos y uñas. Sacamos barro, tierra, piedra… Todo lo que fuera necesario hasta lograr rescatar a los cachorritos”. A través de un comunicado, hicieron énfasis en el estado de desesperación que presenciaron al llegar.

Minutos después llegaron los efectivos de la Patrulla Motorizada, quienes al ponerse al tanto de lo que había sucedido se comunicaron con las autoridades judiciales para informar el hecho. El fiscal Diego Hevia convalidó la detención del jubilado.

En las próximas horas se realizará una audiencia en la que se formalizará una acusación de maltrato animal. Según consignaron medios locales, el Ministerio Público solicitará que se le dicte la prisión preventiva.

"Los cuatros bebés quedaron momentáneamente al cuidado de una vecina responsable, y la mamá perra también fue apartada del lugar para su seguridad. Pero tanto ella como sus cachorritos volverán con nuestro grupo, porque no podemos dejarlos ahí ni permitir que vuelvan a correr riesgo", aseguraron las rescatistas.

Sin embargo, horas después murió uno de ellos: "Su cuerpito tan pequeño llegó a nosotros destruido. Tenía su naricita y su boquita llenas de tierra, no podía respirar bien, no podía tomar la teta… y aun así luchó, como pudo, por vivir". Además, comenzaron una búsqueda de adoptantes que puedan brindarles un ambiente seguro y asistencia veterinaria.

Penas por maltrato animal en argentina

El artículo 1 de la Ley 14.346, será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que "infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". Según el artículo 2, se consideran actos de maltrato:

No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Mientras que el artículo 3 establece que serán considerados actos de crueldad: