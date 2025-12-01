San Luis penalizará a los alumnos que hagan bullying o acosen: no podrán acceder a beneficios económicos

La provincia de San Luis puso en marcha una nueva normativa estudiantil que ordena quitar beneficios a personas que hagan bullying. Este lunes el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto para realizar modificaciones en la Ley N°VIII-0752-2011 sobre Estímulo Educativo y Concientización del ahorro.

Los cambios indican que serán excluidos de los beneficios del programa "Estampillas Escolares para mi Futuro" todos aquellos estudiantes que hayan tenido conductas de acoso con sus compañeros de escuela. En el escrito, se describen prácticas como amenazas, extorsiones, violencia física, sexual o psicológica y ciberacoso.

El objetivo de esta disposición está puesta en mejorar la convivencia en los colegios y también en tomar medidas contra los estudiantes que le faltan el respeto a otros alumnos, a docentes y a la institución en general.

De hecho, para acceder al programa de Estampillas se evaluará el trato del alumno con los profesores, directivos, preceptores y el personal administrativo y de maestranza. "Los estudiantes deberán acreditar una conducta basada en el respeto y la convivencia pacífica", indicaron desde el Ministerio de Educación, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Por eso, los jóvenes que hayan sido apuntados como perpetradores de amenazas, extorsiones o cualquier tipo de práctica de bullying no tendrán acceso (de manera parcial o total) al beneficio económico que otorga el plan de estampillas escolares.

Dichas sanciones entrarán en vigencia el próximo año cuando inicie el ciclo lectivo 2026. Es importante mencionar que si una persona es denunciada en tres oportunidades por acosar a sus compañeros se descontará en su totalidad el sistema de estampillas a su nombre.

Bullying en Argentina: cifras que alarman

Un reciente estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras señaló que Argentina ocupa el quinto lugar en el mundo en casos de acoso escolar y digital. Por ejemplo, solo en 2023, se reportaron 50.000 episodios.

Asimismo, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires indicó que el 66,2% de los adolescentes de entre 12 y 18 años sufrió bullying y un 37,8% dijo haber vivido estas situaciones en redes sociales. El estudio, además, reveló que un 24,4% de jóvenes decide no pedir ayuda en estos casos.

El Ministerio de Capital Humano posee la línea 102, un servicio gratuito y confidencial de atención para niños y adolescentes que necesiten acompañamiento en episodios difíciles como estos.