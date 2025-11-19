Cerró una autopartista y despidió a los trabajadores.

La crisis económica que generó Javier Milei con sus medidas volvió moneda corriente el cierre de empresas. Un ejemplo de esto es el de una importante autopartista que cerró su fábrica y dejó a los trabajadores en la calle.

Son 50 los empleados despedidos de la empresa de autopartes Dana, que cerró su planta en la localidad de Naschel, San Luis. La firma es estadounidense y suma un nuevo capítulo al mal momento que vive la industria metalúrgica.

"La decisión fue unilateral, sorpresiva e intempestiva. No aceptamos de ninguna manera que esto se naturalice", enfatizó Víctor Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Villa Mercedes

Afirmó además que hasta la semana pasada la situación en la empresa parecía normal y que no hubo ninguna de las herramientas preventivas existentes en la legislación laboral, como el procedimiento preventivo de crisis o planes de suspensión.

"No hubo intención de diálogo, no hubo aviso previo, no se intentó ninguna alternativa. Eso es lo que más nos preocupa y lo que no estamos dispuestos a aceptar como algo habitual", sumó el dirigente gremial.

Los trabajadores se enteraron de esta situación el lunes por la noche por WhatsApp y realizaron una protesta en la puerta de la planta al día siguiente para visibilizar esto aunque parece que no hay marcha atrás.

El mensaje de la compañía y el pago de indemnizaciones

La firma, por su parte, argumentó que la decisión fue de la sede central estadounidense y aseguró que su compromiso de abonar el 100 por ciento de las indemnizaciones previstas por ley y convenio.

"Nos dirigimos a ustedes con el fin de informar sobre la reconfiguración de nuestro negocio impulsada por nuestra casa matriz en Estados Unidos. Como resultado de este proceso que atiende a cambios de orden global, la compañía ha tomado la decisión de discontinuar las actividades productivas de nuestra planta ubicada en Naschel, provincia de san Luis, con efecto a partir de hoy", fue el mensaje que les llegó a los trabajadores.

En la comunicación, agregaron: "Comprendemos el impacto que este tipo de anuncios puede generar, por lo que deseamos transmitirle total tranquilidad y certeza respecto a la continuidad de nuestra relación comercial y suministro de productos".

El predio donde funcionaba la fábrica fue puesto en venta y desde la UOM señalaron que el Gobierno provincial ya trabaja en alternativas para intentar reactivar la actividad en el predio ya sea mediante la instalación de otra firma que compre el lugar o la conformación de una cooperativa de trabajo.