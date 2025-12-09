Alerta por tormentas en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Luego de un fin de semana largo, el último del año, las dos principales ciudades de la provincia de Santa Fe empezaron la semana con un escenario climático cargado de tensión: tormentas fuertes, chaparrones intermitentes y un marcado descenso de presión atmosférica que disparó alertas preventivas.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas de este martes 9 de diciembre en la capital provincial y Rosario todavía no terminan de estabilizarse.

En ambas localidades, el lunes dejó acumulados importantes y un escenario de humedad extrema que podría potenciar nuevos núcleos de inestabilidad durante el martes. Si bien el panorama mejora levemente, persisten probabilidades de lluvia aislada, nubosidad densa y vientos del sector sur que podrían cambiar hacia la tarde.

En ese sentido, el SMN difundió una alerta por la inestabilidad extendida en el Litoral, lo que representará un martes 9 de diciembre atravesado por el calor previo a la lluvia y un viernes más fresco y gris.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Máxima: 27° | Mínima: 17°

27° | Mínima: 17° Lluvias aisladas por la mañana (10%-40%)

(10%-40%) Mejoras temporarias al mediodía

Nubosidad persistente durante la tarde y noche

durante la tarde y noche Viento: sur y sudeste, 42-50 km/h

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

Máxima: 23° | Mínima: 19°

23° | Mínima: 19° Probabilidad baja de precipitaciones por la mañana (10%-40%)

(10%-40%) Cielo mayormente nublado todo el día

Viento del este y sudeste, con intensidad moderada

Pronóstico de Santa Fe.

Ambas ciudades comparten un patrón típico de transición estival: humedad elevada, tormentas cortas, pero intensas y períodos de calma engañosa.

Pronóstico extendido: qué esperar para las próximas horas

No se descartan lluvias aisladas intermitentes.

La nubosidad se mantendrá pesada durante todo el martes.

Recién hacia el miércoles podría consolidarse una mejora más firme.

Seguirán las temperaturas templadas, sin extremos de calor.

Las recomendaciones del SMN para las tormentas del martes