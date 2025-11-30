Bullrich le dio la bienvenida a los dos diputados del PRO que se sumaron a la Libertad Avanza.

La exministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sigue sumando legisladores nacionales que formaban parte del PRO a las filas oficialistas: se trata del diputado Alejandro Bongiovanni y su excompañera de la bancada amarilla Verónica Razzini. Ambos asumieron hace dos años por la lista de Juntos por el Cambio (JxC).

La diputada Razzini era parte del PRO que lideraba Bullrich, pero abandonó la bancada amarilla y armó el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz. A partir del 10 de diciembre, la legisladora iba a quedar en soledad, pero finalmente fue seducida por el espacio violeta.

"El bloque de diputados de LLA sigue creciendo y la diputada anti bloqueo Verónica Ranzini se suma para ser parte del cambio. Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!", publicó Bullrich en sus redes sociales, que agregó una foto de las dos junto al titular de la Cámara baja, Martín Menem.

La propia Razzini anunció en sus redes el cambio de bando. “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina”, afirmó la empresaria hormigonera cuyo emprendimiento familiar, paradójicamente, entró en concurso de acreedores a mitad de este año, mientras la central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que la firma emitió 254 cheques sin fondos por $944.588.441.

“El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño”, añadió la ahora diputada violeta, a pesar de que el último informe del Centro de Economía Política (Cepa) reveló que desde que Milei asumió la Presidencia, se cerraron casi 20 mil empresas y se perdieron 276.624 empleos registrados en el país.

La bancada presidida por Cristian Ritondo ya había quedado reducida desde que ocho diputados nacionales cercanos a Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a LLA.

Bullrich le dio a la bienvenida a Bongiovanni: "Luchador de la libertad"

En paralelo a la transferencia de Razzini, se confirmó la llegada de Bongiovanni a LLA. Bullrich también le dio la bienvenida al diputado: "Alejandro es un histórico luchador de la libertad y del sentido común. Tiene un trabajo excepcional en Diputados, con la misma convicción de desregulación que impulsa este Gobierno. Y cuando las ideas están por encima de todo, el equipo se fortalece", expresó la senadora libertaria en la red social X.

Bongiovanni, que es abogado y magister en Economía y Ciencia Política, tiene la banca hasta 2027. Tiene 42 años y, en sus redes sociales, se describe como "liberal desde siempre".

Hace dos semanas, el diputado se había ausentado en un encuentro de dirigentes del PRO, encabezado por el expresidente Macri, lo cual hizo acrecentar las sospechas sobre su cambio de bloque.

Con estos dos movimientos, el bloque de LLA ya se anota 93 legisladores, muy cerca de Fuerza Patria, que tiene 96, y con la esperanza de sumar hasta último momento más adeptos. La confirmada salida de Silvia Lospennato a la Legislatura porteña le asegura al Gobierno una banca más, con el ingreso de la bullrichista Lorena Petrovich, que ya anticipó que formará parte de las Fuerzas del Cielo.

Asimismo, es casi un hecho que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, romperá con el peronismo para sumarse a un armado federal junto con los mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán.