Crisis hídrica en Catamarca: Jalil no brinda soluciones a la escasez de agua y apuntan contra la falta de inversión

La provincia de Catamarca atraviesa una crisis hídrica que afecta a diversas localidades del interior. Hace tres meses que los vecinos de Las Chacras padecen una pésima calidad del agua potable, los de Capital reciben el suministro solo algunas horas por día, los principales embalses tienen bajantes históricas y las precipitaciones de la temporada se redujeron un 40% promedio.

En el marco de este panorama preocupante, advierten por la escasa inversión prevista por la gestión de Raúl Jalil en el Presupuesto 2026. El plan de obras que podría mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, como el suministro domiciliario y el saneamiento cloacal, habla por sí misma de las prioridades en las políticas de Estado.

En total, la Provincia prevé gastar poco más de $351 mil millones entre todas las áreas, desde construcción de viviendas, arreglos de escuelas, edificios públicos, obras de energía y de agua y saneamiento, entre otras.

En lo que respecta puntualmente a las obras de agua, la inversión prevista alcanza a $17 mil millones, es decir, apenas 4,85% del total. Están presupuestadas solamente 7 obras de cierta relevancia.

De acuerdo a lo detallado por el medio Info Rama, la obra de mayor costo será la segunda etapa de cañería para el mejoramiento del servicio de agua potable en Recreo, mientras que para el dique Las Pirquitas se prevé solamente un “análisis de integridad, reparación y provisión de válvulas”.

Este estudio se refiere a la revisión del estado estructural del embalse, compuertas, válvulas y tuberías; verificación de fugas o pérdidas; evaluación de corrosión, fatiga y desgaste de piezas y diagnóstico de funcionamiento hidráulico.

Aguas de Catamarca pide tomar conciencia y evitar derroches

Representantes de Aguas Catamarca SAPEM detallaron las acciones que la empresa lleva adelante para garantizar el servicio y pidieron a la población un uso racional del agua, al destacar que el derroche por parte de algunos usuarios agrava la situación para toda la comunidad.

La gerenta general de la empresa, Ivana Varas, explicó una de las medidas centrales que se realizaron. "Estamos sectorizando para poder prevenir y tener más agua a largo plazo, hasta que llueva", afirmó. Esta medida organiza el suministro por horarios en los barrios de mayor consumo, priorizando la distribución equitativa en el Valle Central.

Varas hizo hincapié en la necesidad de un cambio de conducta: "La primera medida es que tenemos que trabajar en equipo y también aprender a convivir con esta nueva realidad", señaló en diálogo con El Ancasti.

Por su parte, el encargado de control de derroches y conexiones clandestinas, Dante Nieva, se refirió a los operativos realizados en el interior, donde se detectaron situaciones críticas. "Hay lugares en zonas altas donde no llega la presión debido al gran derroche. Es impresionante el derroche que hay", alertó.

Nieva relató que, mediante denuncias ciudadanas recibidas por WhatsApp, identifican usuarios con consumos exorbitantes. "En El Rodeo hemos detectado un usuario que está gastando 800 litros por hora", ejemplificó, contrastando con el consumo básico sugerido de 800 litros por día.

Asimismo, señaló que muchas fincas, teniendo acceso a agua de riego, igualmente utilizan la red potable, un recurso tratado y costoso, para regar parquizados. "Es más cómodo abrir un grifo, tirar las mangueras, y no se dan cuenta del daño que le hacen a la misma población", lamentó en declaraciones para el mismo medio.