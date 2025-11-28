Jalil pasó por la Casa Rosada y alimentó las versiones de división en Diputados

"No hemos hablado de eso todavía. Pero las cámaras, diría que en todo el mundo, están más fragmentadas que antes porque los partidos políticos tienen menos peso", respondió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cuando le preguntaron si los cuatro diputados de su provincia se van a ir del bloque de Unión por la Patria. Sonó más como un sí que como un no. Jalil participó de un encuentro organizado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que busca ampliar la bancada de Innovación Federal con aportes de otras provincias. También estuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir propuestas para Catamarca. El Gobierno está muy interesado en dividir el bloque de Unión por la Patria porque el oficialismo quedaría a tiro de convertirse en la primera minoría en Diputados. "No nos avisaron nada y los diputados catamarqueños no tienen información", respondían desde el bloque que preside Germán Martínez.

"Estamos terminando las negociaciones", esquivó Jalil, que claramente no quería dar ninguna definición. Ni a los periodistas que lo consultaron en los pasillos de la Casa Rosada, ni más temprano, cuando participó de la reunión organizada por Sáenz, donde se escabulló sin hablar. Ese encuentro se realizó al mediodía en la Casa de Salta, a metros del Obelisco, y también participaron el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Neuquén, Rolando Figueroa, que estuvo sólo unos minutos. Faltó el misionero Hugo Passalacqua, supuestamente por un tema de salud, y el santiagueño Gerardo Zamora, gran ausente porque era muy esperado. En definitiva, resultó más fuerte el gesto de la reunión para armar un bloque potente que represente a las provincias que en los hechos en sí. Al menos por ahora.

El actual Innovación Federal contiene ocho diputados de Salta, Misiones y Río Negro. El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck directamente no participó porque quedó tercero en las elecciones de octubre y se quedó sin legisladores nacionales. Figueroa pasó un rato y adelantó que su diputado y su senador se mantendrán en un monobloque denominado "La Neuquinidad". La única novedad la aportó Jaldo, que si bien dijo que sostendrá sus tres diputados en la bancada Independencia, pero que a partir del 10 de diciembre conformarán un interbloque con Innovación Federal. También se dieron una vuelta por allí los dos diputados del MID, Oscar Zago y Carlos D'Alessandro, que buscan un encuadre político.

En el entorno del gobernador salteño se entusiasmaban con la idea de presentar la semana que viene bloques de senadores y de diputados de más de diez integrantes, lo que les permitiría un rol negociador de mayor calibre frente al Gobierno. Según la definición de Sáenz, será "primo hermano" del bloque de Provincias Unidas que cuenta con la bendición de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Desde hace varios días que las intrigas corren respecto a la actitud que tomará Jalil. La semana pasada, en una entrevista, el gobernador de Catamarca se quejó por la excesiva conurbanización de la política y reclamó que el peronismo deje margen de negociación a los mandatarios provinciales. Este jueves, sorprendió al aparecer en una nueva reunión en la Casa Rosada con Adorni y Santilli junto a empresarios para acordar la digitilización de los procesos aduaneros. "Marca un avance concreto para quienes trabajan y producen en toda la provincia", afirmó como explicación para su nivel de sintonía con el Ejecutivo. Obviamente, si ni siquiera confirmó la ruptura en Diputados, menos se conoce respecto al posible destino final de sus cuatro diputados. De decidirse, es probable que acompañe a Jaldo en su resolución de armar un interbloque con Innovación Federal, que probablemente se denomine País Federal.

En caso de producirse, la salida podría abrir un debate dentro del peronismo acerca de la toma de decisiones a nivel interno. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó esta semana en diálogo con El Destape Radio la necesidad de que se les otorgue un mayor protagonismo a los mandatarios provinciales y que se escuchen acentos del interior en la conducción del PJ. Por eso, les pidió a los jefes de los bloques parlamentarios "generosidad" y "amplitud" para contener a quienes tuvieran otras miradas. Parece difícil de congeniar con la estrategia de oposición total al modelo libertario que sostuvo desde el vamos la coalición peronista.