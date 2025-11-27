Tecnológicas chinas entrenan IA en el extranjero para sortear las restricciones, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Nvidia, chips de computadora y una representación impresa en 3D de una mano robótica

ters) -Las principales empresas chinas están entrenando sus modelos de inteligencia artificial en el extranjero para acceder a los chips de Nvidia y evitar las medidas estadounidenses destinadas a frenar sus avances en tecnología avanzada, informó el jueves el Financial Times.

Alibaba y ByteDance se encuentran entre las empresas tecnológicas que están entrenando sus modelos lingüísticos de gran tamaño más recientes en centros de datos del sudeste asiático, según el artículo, que cita a dos personas con conocimiento directo del asunto.

Según el medio, se ha producido un aumento constante de la formación en ubicaciones en el extranjero después de que Estados Unidos decidiera restringir las ventas del H20 en abril.

Las empresas chinas confían en los contratos de arrendamiento de centros de datos en el extranjero, propiedad de entidades no chinas y gestionados por ellas, según el periódico, que señala que DeepSeek, que reunió un gran volumen de chips Nvidia antes de las prohibiciones de exportación estadounidenses, fue una excepción, ya que su modelo se formó en el país.

Deepseek también está colaborando con fabricantes nacionales de chips, encabezados por Huawei, para optimizar y desarrollar la próxima generación de chips chinos de IA, añadió FT.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. Alibaba, ByteDance, Nvidia, DeepSeek y Huawei no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters