ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El calor volvió a instalarse con fuerza en la región centro del país. Tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe amanecieron bajo un escenario térmico agobiante, con mínimas elevadas y una sensación de encierro propia de los días previos a la inestabilidad.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 26 de noviembre será el pico de temperatura de la semana, antes de un cambio que podría traer lluvias y tormentas aisladas.

Los especialistas destacan el avance de una masa de aire caliente sobre el Litoral, mientras que el termómetro ya superó umbrales de alerta en la provincia. Las próximas 48 horas serán claves para entender si el alivio llega en forma de chaparrones o si se extiende la seguidilla de calor pesado.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles y el resto de la semana

La ciudad de la bandera enfrenta uno de los días más calurosos del mes.

Máxima de 34° y mínima de 17°, sin probabilidad de lluvias.

Vientos variables, entre 7 y 22 km/h.

Sensación térmica: elevada por la humedad.

El jueves 27 bajará apenas la temperatura, con una máxima esperada de 31°. Por la tarde la probabilidad de lluvia sube a un 10–40%, un indicio de inestabilidad previa al cambio de aire. Hacia el viernes 28, la máxima descendería a 27°, ya con chances de tormentas hacia la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles y el resto de la semana

En la capital provincial, la situación es similar pero con mínimas levemente más altas:

Máxima de 34°, mínima de 19° y cielo mayormente estable.

Vientos entre 13 y 22 km/h, lo que aporta poco alivio ante la humedad.

El jueves 27 también marcará 31° de máxima y un incremento en la nubosidad. El viernes 28 volvería la posibilidad de lluvias con un rango de 10–40%, especialmente hacia la tarde/noche, escenario que coincide con lo reportado por el SMN para todo el corredor del río Paraná.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el calor sofocante del miércoles

Todo indica que el miércoles será el día más exigente desde lo térmico. La combinación de calor fuerte, humedad y noches sin respiro incrementa el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y quienes trabajan al aire libre. La inestabilidad prevista para jueves y viernes podría traer alivio, aunque con el riesgo asociado a tormentas aisladas típicas de fin de noviembre.