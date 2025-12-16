Navidad y Papa Noel en el subte: las actividades gratuitas en todas las líneas para disfrutar

Atravesando el último mes del 2025, los festejos de Nochebuena y Fin de Año son cada vez más próximos. Dentro de este marco y con el objetivo de celebrar la llegada de la Navidad, desde Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU) proponen diversas actividades en las distintas líneas de subte. Desde fotos con Papá Noel en la estación Las Heras de la Línea H hasta buzones ubicados en algunas estaciones, el Subte de Buenos Aires alza su espíritu navideño para que los más chicos puedan disfrutar de una bella Navidad.

En el marco de las diferentes acciones navideñas que se realizarán durante el mes de diciembre, la estación Constitución de la Línea C contará con un árbol de navidad: será de unos 4 metros de altura y tendrá adornos en forma de vagones de subte. El mismo estará ubicado debajo del domo vidriado de la estación. En esta terminal, también habrá un buzón para que los niños puedan dejarle su carta a Papá Noel.

Por su parte, en la estación las Heras de la Línea H, la empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, Emova, instalará un rincón navideño, con la leyenda "Papá Noel llega en Subte", donde los niños podrán participar de intervenciones artísticas, sacarse fotos con Papá Noel y dejarle sus cartas desde el lunes 15 al viernes 19, en el horario de 17 a 19.

Al mismo tiempo, algunas estaciones contarán con talleres de manualidades, donde las familias podrán armar figuras troqueladas y llevarse sus propios adornos para el arbolito.

Actividades para realizar, estación por estación

Con respecto a las diversas actividades que podrán llevarse a cabo en las distintas estaciones, aparece como principal decoración la que se encuentra en la estación Constitución de la Línea C. El Árbol de Navidad estará presente desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero.

Al mismo tiempo, como ya se mencionó previamente, los niños podrán visitar a Papa Noel desde el lunes 15 al viernes 19 de diciembre, de 17 a 19 en la estación Las Heras de la Línea H.

Por su parte, las siguientes estaciones tendrán un buzón en el cual los niños podrán pedir sus deseos navideños:

San Pedrito de la Línea A.

Juan Manuel de Rosas de la Línea B.

Constitución de la Línea C.

Juramento de la Línea D.

Emilio Mitre de la Línea E.

Mientras que las estaciones que contaran con talleres de manualidades, serán: