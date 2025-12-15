Los coches japoneses de la línea B se compraron en la década de 1990.

El sistema de subte de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con vagones provenientes de distintas naciones, entre ellos Japón, con el que nuestro país mantiene una amistad de más de 120 años. Desde hace décadas los argentinos se sienten atraídos por el país asiático, especialmente por el anime que llegó a estas tierras hace más de 40 años y hoy es uno de los consumos culturales de niños, jóvenes y adultos.

A través del anime, los argentinos conocieron la cultura e historia de Japón. Incluso, muchas escenas hoy son usadas como memes para contextualizar la situación económica y política de nuestro país. Y también permitieron "predecir" o conocer de ante mano el transporte público que usan millones a diario en CABA. Recientemente, un usuario de la red social X (ex Twitter) compartió una referencia que "deprimió" a unos cuantos.

La serie japonesa que predijo los subtes de la línea B

"¿Querés sentirte en el anime Neon Genesis Evangelion?", fue la pregunta que compartió el usuario DavidSaxofonis1 en X junto con un video que compara escenas de la obra maestra de Hideaki Anno con los trenes Mitsubishi Eidan serie 500 de la línea B del subte porteño. Estas unidades fueron parte de la flota icónica de la Línea Marunouchi de Tokio, fueron fabricados entre 1954-1965.

En Japón, fueron los primeros trenes modernos del subte de esa ciudad y considerados el símbolo del "milagro japonés", ya que representaban el renacimiento industrial del país asiático, que había sido afectado fuertemente por la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1990, los coches fueron adquiridos por el Estado Nacional para renovar la flota de la línea B.

La compra total fue de 130 coches, 128 para servicio y dos para repuestos, que integraron 21 formaciones de seis coches cada una. Sin embargo, con la incorporación de los polémicos CAF 6000 (con presencia de asbesto) se retiraron 32 Mitsubishi. Hasta el 2017, había 96 unidades de Mitsubishi en la línea B. Los coches son tan icónicos que aparecieron también en otras obras de la década de 1990, como Sailor Moon (de Naoko Takeuchi) o Tokyo Babylon (de CLAMP).

De qué se trata Neon Genesis Evangelion

Evangelion es un anime de culto que se emitió entre octubre de 1995 y marzo de 1996, contando un total de 26 episodios, paralelamente se editaba el manga. En Argentina se emitió por el extinto canal Locomotion, que marcó un precedente al transmitir las primeras series de animación japonesa en su idioma original con subtítulos.

El anime fue creado por Hideaki Anno, mientras que la historia gráfica por Yoshiyuki Sadamoto. Dada la popularidad que obtuvo se crearon distintos spin-offs, entre los que se incluyen videojuegos y películas, las más importantes del siglo XXI son las Rebuild of Evangelion, que ofrecen un final alternativo al clásico anime y manga.

La historia de Evangelion empieza en 2015 de la era cristiana, 15 años después del primer contacto de la humanidad con unos seres llamados ángeles (de tradición judeo cristiana) que terminó en un cataclismo conocido como segundo impacto. Esto último provocó la muerte de la mitad de la población terrestre.

En este futuro, la humanidad y los ángeles están en guerra. Para que no vuelva a suceder lo mismo y prevenir futuros ataques, se estableció la creación de NERV, una organización paramilitar que construyó unos "robots" biomecánicos conocidos como EVA. Estos gigantes solo pueden ser piloteados por adolescentes, es allí cuando Shinji Ikari hace su aparición y se debate entre sí debe subirse o no a esta máquina. A su vez, choca contra el mundo hostil de los adultos.

El joven protagonista estará acompañado por otros personajes: Misato Katsuragi (jefa de operaciones y tercera al mando de NERV); Asuka Langley Soryu (piloto EVA-02); Rei Ayanami (piloto EVA-00); Ritsuko Akagi (científica de NERV); Gendo Ikari (padre de Shinji); entre otros. El destino de ellos y la humanidad recae en Shinji. Evangelion no se propone como una serie comercial, sino como la autoexploración y el autocuestionamiento de quiénes somos, llegando hasta el último rincón del subconsciente, traumas psicológicos y religión.