El sorpresivo logro de Jordania en la Copa Árabe en la previa del Mundial 2026 y el enfrentamiento con Argentina

El rival de la Selección Argentina en el Mundial, Jordania, tuvo uno de sus logros más grandes en la historia y se clasificó a la final de la Copa Arabe, uno de los mejores resultados en su historia. En este caso, el último rival de Argentina en el Mundial 2026, el humilde equipo de Medio Oriente mostró gran parte de su poder y llegó al último partido.

En este caso, Jordania dio el golpe en el torneo y eliminó a Arabia Saudita en las semifinales de la Copa Árabe. De esta forma, venció 1-0 al conjunto verde tras un gol de Nizar Al-Rashdan, mediocampista del Al-Faisaly del fútbol jordano. El tanto fue a los 66 minutos del partido y, en este caso, ahora enfrentará a Marruecos que será su rival, que más temprano goleó 3-0 a Emiratos Árabes Unidos.

Cómo juega Jordania, el último rival de Argentina en el Grupo J

La gran figura del combinado asiático es Mousa Al-Tamari, futbolista del Stade Rennes de Francia. El delantero de 28 años es, sin duda, la figura actual más destacada: se ubica habitualmente en el esquema como extremo derecho, posición en la que destaca gracias a su rapidez, gambeta y habilidad para desequilibra. Durante su paso por el APOEL FC de Chipre, los hinchas lo llegaron a apodar como el "Messi jordano".

Al igual que en sus últimas presentaciones y pensando en su participación en el Mundial, Jordania no realizaría muchos cambios en su formación. La misma estará conformada por: Yazeed Abulaila; Adham Al-Quraishi, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohammad Abu Hashish; Musa Al-Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026