Cuándo se aprende a curar el mal de ojo y por qué se hace en Navidad

Presente en distintas culturas, el mal de ojo se vincula a la idea de una energía negativa transmitida de manera involuntaria

El mal de ojo forma parte del imaginario popular y de tradiciones que se transmiten de generación en generación. En muchas familias, curar el mal de ojo no solo es un ritual energético, sino también un legado cultural que encuentra en la Navidad un momento clave para su enseñanza y preservación.

Estas prácticas conviven con otras ceremonias tradicionales, como rituales de limpieza y protección, y se mantienen vivas especialmente en fechas cargadas de simbolismo. La Nochebuena aparece como un punto de encuentro entre lo espiritual, lo familiar y lo ancestral, donde ciertos saberes se comparten en secreto.

Qué es el mal de ojo según las creencias populares

Cuando se habla de mal de ojo, la referencia apunta a una creencia muy extendida en distintas culturas. Se considera que una persona puede transmitir, de manera involuntaria, una carga negativa a otra a través de la mirada, motivada por envidia, admiración intensa o deseos no expresados. Esa energía densa impactaría sobre quien la recibe y alteraría su bienestar.

Dentro de estas creencias, los síntomas asociados suelen ser físicos y emocionales. Los más mencionados son dolores de cabeza persistentes, mareos, cansancio extremo y una sensación general de malestar difícil de explicar desde lo racional. En el caso de bebés y niños pequeños, también se habla de llanto constante o inquietud sin causa aparente.

El mal de ojo no se entiende como una acción intencional, sino como un desequilibrio energético que puede ser removido a través de un ritual específico realizado por alguien que posee el don.

Cuándo se aprende a curar el mal de ojo y su vínculo con la Navidad

La transmisión del ritual para curar el mal de ojo tiene una fecha precisa dentro de la tradición popular: la medianoche del 24 de diciembre. Según la creencia, es en ese momento exacto cuando la persona que posee el don lo enseña a un familiar elegido, generalmente una hija, nieta o pariente cercano.

La elección de la Navidad no es casual. La Nochebuena está asociada al nacimiento, la renovación y la apertura espiritual. Se considera una noche de gran potencia energética, ideal para que el conocimiento se transfiera sin perder fuerza. El aprendizaje no se da a través de palabras solamente, sino mediante la observación directa del ritual en acción.

Dolores de cabeza, cansancio extremo, inquietud y llanto en niños pequeños son algunos de los signos más mencionados dentro del imaginario popular asociado a este desequilibrio energético

Este saber no puede enseñarse en cualquier momento del año. La tradición sostiene que solo en esa noche el don puede pasar de una persona a otra sin debilitarse, asegurando su continuidad dentro del linaje familiar.

Ritual tradicional para curar el mal de ojo

El ritual para curar el mal de ojo es sencillo en sus elementos, pero profundo en su significado simbólico. Se realiza con concentración, respeto y siguiendo una secuencia precisa que no debe alterarse.

El primer paso consiste en tomar un plato con agua. Sobre ese plato, la persona que cura realiza tres veces la señal de la cruz mientras pronuncia el nombre completo de quien sufre el mal de ojo. Este gesto inicial busca identificar a la persona y enfocar la energía del ritual.

Luego, se dejan caer nueve gotas de aceite sobre el agua mientras se reza el Ave María. El comportamiento del aceite funciona como señal: si las gotas se abren o se dispersan, se interpreta que la persona estaba efectivamente ojeada; si permanecen compactas, se considera que no había carga negativa.

El cierre del ritual no implica palabras adicionales, pero sí una creencia fundamental: quien posee el don no puede negarse a curar si alguien se lo solicita. Según la tradición, rechazar ese pedido provoca la pérdida inmediata del don, ya que se entiende como un saber que debe estar siempre al servicio de quien lo necesita.

Estas prácticas, lejos de desaparecer, siguen presentes en muchas familias y refuerzan la idea de que la Navidad no solo es una celebración religiosa, sino también un momento de transmisión de saberes ancestrales que atraviesan generaciones.