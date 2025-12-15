Cómo hacer turrón para Navidad: los 6 pasos a seguir de la receta

El turrón es una de las grandes estrellas de la sobremesa en Navidad. Entre el pan dulce, las garrapiñadas y los frutos secos, se encuentra esta opción dulce, crocante y deliciosa que evoca la nostalgia de las fiestas de nuestra infancia y que es increíblemente fácil de preparar en casa. ¿Cómo hacerlos?
Cómo hacer turrón para Navidad: la receta paso a paso
Hacer turrón casero no requiere habilidades de repostería avanzadas, sino de paciencia y precisión con las temperaturas del azúcar. Sin embargo, existe una receta de solo seis pasos, muy sencilla y clave para lograr un turrón con la textura perfecta: firme, pero fácil de morder, y con ese sabor intenso a maní tostado. Se trata de una preparación perfecta para la sobremesa de Navidad y Año Nuevo.
Ingredientes
- 500 gramos de maní tostado (sin sal) y pelado.
- 300 gramos de azúcar blanca (azúcar común).
- 100 cc de agua.
- 1 cucharada de jugo de limón (actúa como anticristalizante).
- 1 cucharada de miel o glucosa (opcional, ayuda a dar elasticidad al caramelo).
- 1 cucharada de manteca o aceite neutro (para engrasar la mesada o el molde).
MÁS INFO
Preparación del turrón navideño en solo 6 pasos
-
Si el maní que compraste no está suficientemente tostado, colócalo en una placa para horno y tostalo 180 grados por unos 5 a 10 minutos, revolviendo a mitad de tiempo ¡cuidado de que no se queme! Una vez listo, mantenelo tibio y reservalo. A su vez, engrasá levemente una placa con manteca o aceite (puede ser sino la mesada), donde vas a volcar la mezcla final.
-
En una cacerola de fondo grueso, colocá el azúcar, el agua y el jugo de limón. Llevá a fuego medio, revolviendo solo hasta que el azúcar se disuelva completamente. Es importante no remover la mezcla una vez que empieza a hervir, para evitar que el azúcar se cristalice y el turrón quede arenoso.
- Dejá que el almíbar hierva tranquilamente. Si tenés termómetro de cocina, tiene que alcanzar los 150°. Si no tenés, hacé la prueba del "punto bolita dura": retirá una gota del almíbar con una cuchara y dejala caer en un vaso con agua fría; si podés formar una bolita dura y quebradiza con los dedos, ¡está listo! En este punto, incorporá la cucharada de miel o glucosa si decidiste usarla.
La clave del turrón de maní está en la cocción del caramelo
- Retirá inmediatamente la cacerola del fuego y volcá de golpe todo el maní tostado y tibio que tenías reservado. Con una cuchara de madera o espátula resistente al calor, mezclá vigorosamente y con rapidez para que cada maní quede bien cubierto por el caramelo caliente. Tenés que ser veloz, ya que la mezcla se endurece muy rápido.
- Volcá la mezcla de turrón inmediatamente sobre la superficie previamente engrasada (la mesada o la placa). Con ayuda de un palo de amasar ligeramente engrasado o la misma espátula, estirá la mezcla hasta obtener el grosor deseado (generalmente unos 1-2 cm). Presioná bien para que el turrón quede compacto y sin huecos.
- Dejá que el turrón se enfríe completamente a temperatura ambiente (esto puede llevar de 30 minutos a 1 hora). No lo lleves a la heladera porque podría humedecerse y perder crocancia. Una vez que esté completamente duro y frío, cortalo con un cuchillo grande y afilado en las barras o trozos que prefieras.
Consejo: podés preparar el turrón con tiempo y guardarlo en un recipiente hermético y ya lo tenés ¡listo para disfrutar en tu Nochebuena!