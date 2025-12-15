Cómo hacer turrón para Navidad: los 6 pasos a seguir de la receta

El turrón es una de las grandes estrellas de la sobremesa en Navidad. Entre el pan dulce, las garrapiñadas y los frutos secos, se encuentra esta opción dulce, crocante y deliciosa que evoca la nostalgia de las fiestas de nuestra infancia y que es increíblemente fácil de preparar en casa. ¿Cómo hacerlos?

Cómo hacer turrón para Navidad: la receta paso a paso

Hacer turrón casero no requiere habilidades de repostería avanzadas, sino de paciencia y precisión con las temperaturas del azúcar. Sin embargo, existe una receta de solo seis pasos, muy sencilla y clave para lograr un turrón con la textura perfecta: firme, pero fácil de morder, y con ese sabor intenso a maní tostado. Se trata de una preparación perfecta para la sobremesa de Navidad y Año Nuevo.

Ingredientes

500 gramos de maní tostado (sin sal) y pelado.

300 gramos de azúcar blanca (azúcar común).

100 cc de agua.

1 cucharada de jugo de limón (actúa como anticristalizante).

1 cucharada de miel o glucosa (opcional, ayuda a dar elasticidad al caramelo).

1 cucharada de manteca o aceite neutro (para engrasar la mesada o el molde).

Preparación del turrón navideño en solo 6 pasos

Si el maní que compraste no está suficientemente tostado, colócalo en una placa para horno y tostalo 180 grados por unos 5 a 10 minutos, revolviendo a mitad de tiempo ¡cuidado de que no se queme! Una vez listo, mantenelo tibio y reservalo. A su vez, engrasá levemente una placa con manteca o aceite (puede ser sino la mesada), donde vas a volcar la mezcla final. En una cacerola de fondo grueso, colocá el azúcar, el agua y el jugo de limón. Llevá a fuego medio, revolviendo solo hasta que el azúcar se disuelva completamente. Es importante no remover la mezcla una vez que empieza a hervir, para evitar que el azúcar se cristalice y el turrón quede arenoso. Dejá que el almíbar hierva tranquilamente. Si tenés termómetro de cocina, tiene que alcanzar los 150°. Si no tenés, hacé la prueba del "punto bolita dura": retirá una gota del almíbar con una cuchara y dejala caer en un vaso con agua fría; si podés formar una bolita dura y quebradiza con los dedos, ¡está listo! En este punto, incorporá la cucharada de miel o glucosa si decidiste usarla.



La clave del turrón de maní está en la cocción del caramelo

Retirá inmediatamente la cacerola del fuego y volcá de golpe todo el maní tostado y tibio que tenías reservado. Con una cuchara de madera o espátula resistente al calor, mezclá vigorosamente y con rapidez para que cada maní quede bien cubierto por el caramelo caliente. Tenés que ser veloz, ya que la mezcla se endurece muy rápido.

Volcá la mezcla de turrón inmediatamente sobre la superficie previamente engrasada (la mesada o la placa). Con ayuda de un palo de amasar ligeramente engrasado o la misma espátula, estirá la mezcla hasta obtener el grosor deseado (generalmente unos 1-2 cm). Presioná bien para que el turrón quede compacto y sin huecos.

Dejá que el turrón se enfríe completamente a temperatura ambiente (esto puede llevar de 30 minutos a 1 hora). No lo lleves a la heladera porque podría humedecerse y perder crocancia. Una vez que esté completamente duro y frío, cortalo con un cuchillo grande y afilado en las barras o trozos que prefieras.

Consejo: podés preparar el turrón con tiempo y guardarlo en un recipiente hermético y ya lo tenés ¡listo para disfrutar en tu Nochebuena!