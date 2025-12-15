Dune 3: fecha de cuándo se estrena la película y reparto

"Dune 3" se alista para estrenar en 2026.

La ciencia ficción está lista para un nuevo gran evento cinematográfico: Dune: Parte Tres, la tercera y última entrega de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, tiene fecha confirmada de estreno para el 18 de diciembre de 2026 en Estados Unidos y gran parte del mundo, incluida Argentina.

Tras el enorme éxito de Dune (2021) y Dune: Parte Dos (2024), la anticipación por esta tercera parte no hace más que crecer. Villeneuve, quien es reconocido por su meticuloso enfoque visual y narrativo, retoma la adaptación del universo creado por Frank Herbert, esta vez basándose en Dune Messiah, la segunda novela de la saga original.

"Dune 3": un reparto espectacular y retornos esperados

Al centro de esta historia sigue Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, cuyo papel como protagonista se ha consolidado como uno de los más icónicos de la ciencia ficción moderna. Junto a él, Zendaya vuelve como Chani, la guerrera Fremen cuya relación con Paul ha definido gran parte de la narrativa hasta aquí.

El elenco principal también contará con Florence Pugh como la princesa Irulan, un personaje clave en la política del universo de Dune; Jason Momoa, regresando como Duncan Idaho, una figura central también fuera de los libros originales gracias a la adaptación cinematográfica, y Josh Brolin como el veterano Gurney Halleck.

Robert Pattinson actuará en "Dune 3".

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la incorporación de Robert Pattinson, quien se sumará al reparto con un papel importante, interpretando a uno de los antagonistas de esta parte de la historia. Además, la producción contó con la participación de Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke como Leto II y Ghanima Atreides, los hijos de Paul y Chani, respectivamente, lo que promete explorar los nuevos desafíos políticos y familiares dentro del Imperio.

Además, se confirmó que Rebecca Ferguson regresará como Lady Jessica, aunque con una presencia más discreta, una decisión creativa del propio Villeneuve para enriquecer ciertos pasajes dramáticos de la película.

Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke, como los gemelos Atreides.

Expectativas altas y legado cinematográfico

La trilogía de Dune ha sido un fenómeno no solo por su escala visual y sonora, con Hans Zimmer en la silla de componer la banda sonora, sino por su capacidad de adaptar con fidelidad y ambición una de las obras más complejas de la ciencia ficción literaria.

A medida que se acerca la fecha de estreno, la franquicia ya se perfila para cerrar un ciclo que marcó una nueva era del cine de ciencia ficción: potente, introspectivo y con un elenco que promete hacer justicia a las expectativas de millones de fanáticos alrededor del mundo.