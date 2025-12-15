HONOR llega a la Argentina y se suma al catálogo de una empresa de telefonía

El anuncio se realizó este 11 de diciembre y marca un paso clave en la estrategia regional de HONOR, que hasta ahora no contaba con smartphones disponibles de manera oficial en el país.

La llegada del modelo X7d se concretó a través de Claro, uno de los principales operadores de telefonía móvil en Argentina, lo que garantiza distribución nacional y opciones de financiación.

Un lanzamiento pensado para destacar la resistencia

La presentación del HONOR X7d se realizó con una activación poco habitual en el Shopping Abasto, donde el teléfono fue exhibido tras ser retirado de un bloque de hielo. La acción buscó demostrar en vivo uno de los principales diferenciales del equipo: su durabilidad frente a golpes, caídas y condiciones adversas.

Según informó la compañía, el dispositivo soporta caídas de hasta 1,8 metros, cuenta con certificación SGS Premium y ofrece protección IP65 contra polvo y salpicaduras, características poco frecuentes en su segmento de precio.

Qué ofrece el HONOR X7d

Más allá de su enfoque en la resistencia, el HONOR X7d apunta a un uso intensivo en el día a día. El equipo incorpora una batería dual de 6.500 mAh, diseñada para mantener un rendimiento estable durante varios años sin degradación significativa, incluso con un uso exigente.

En el apartado fotográfico, integra una cámara principal de 108 MP, mientras que en materia de software suma un botón dedicado de Inteligencia Artificial, que permite acceder rápidamente a funciones como traducción instantánea o búsqueda inteligente.

La propuesta de HONOR busca cubrir situaciones habituales del uso real: caídas accidentales, exposición al agua, jornadas largas sin acceso a cargadores y necesidad de respuestas rápidas desde el teléfono.

Por qué HONOR eligió a Claro para su llegada al país

Desde la compañía explicaron que la alianza con Claro responde tanto a la cobertura nacional del operador como al perfil de sus usuarios. El HONOR X7d ya está disponible en todo el país a través de la red de Claro, con opciones de hasta 12 cuotas o un 20% de descuento en un pago, sujeto a stock.

Para HONOR, este desembarco marca el inicio de una estrategia más amplia en Argentina, con la intención de posicionarse como una alternativa dentro del mercado local de smartphones, especialmente en el segmento medio.

Un nuevo jugador en el mercado argentino de celulares

La llegada oficial de HONOR suma un nuevo competidor al ecosistema de marcas presentes en el país, en un contexto donde los usuarios buscan dispositivos cada vez más durables y con mejor autonomía, sin necesariamente escalar a la gama alta.

Con el HONOR X7d, la marca apuesta a diferenciarse desde la resistencia y la vida útil del equipo, dos factores que ganan relevancia en un mercado atravesado por el uso intensivo y la necesidad de extender el recambio de dispositivos.