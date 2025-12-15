"La reina del flow", temporada 3: fecha de cuándo se estrena la serie en Netflix

"La reina del flow" vuelve en 2026.

Después de cuatro años de espera, uno de los fenómenos televisivos más populares de la última década en habla hispana está a punto de volver. La reina del flow estrena su tercera temporada el 13 de enero por Caracol Televisión, y el 31 de enero estará disponible por Netflix, según confirmó la propia cadena en los últimos anuncios oficiales. La cita será en horario estelar, 21:30 horas, y marca el regreso de la historia que conquistó a millones de espectadores en Colombia y el resto de América Latina, además de extender su impacto a través de plataformas como Netflix.

Sky, una incorporación al elenco de la tercera temporada.

La trama de "La reina del flow"

Desde su estreno en 2018, La reina del flow se consolidó como un fenómeno global. La primera temporada narró la historia de Yeimy Montoya, una joven compositora que, tras ser traicionada por su gran amor: el también músico Charly Flow, y pasar injustamente años en prisión, regresa con una nueva identidad para buscar justicia y venganza. Con una mezcla potente de música urbana, drama y pasión, la telenovela fue un suceso en su país de origen y, con su llegada a Netflix, alcanzó audiencias internacionales, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos en varios países.

La tercera temporada de "La reina del flow"

La tercera temporada llega con nuevas y emocionantes líneas argumentales. El primer tráiler oficial presenta a una Yeimy embarazada y feliz, que disfruta de una etapa de estabilidad personal y profesional junto con Charly. Sin embargo, esa calma se rompe cuando un accidente inesperado pone en riesgo su vida, dando inicio a una trama de misterio, tensión y posibles conspiraciones. Asimismo, la producción incorpora nuevos personajes: como Sky, una joven artista que promete dinamitar el equilibrio dentro de la disquera Soul & Bass, y escenarios internacionales donde parte de la historia fue filmada, incluyendo locaciones en España.

En la temporada anterior, que se estrenó en 2021, la historia fue más allá de la venganza. Yeimy y Charly enfrentaron una turbulenta relación personal, los desafíos de la industria musical y enemigos que surgían desde las sombras. Con un reparto que combinó talento veterano y nuevos rostros, la trama expandió el universo de la serie y cimentó aún más su base de fanaticada. La expectativa para la continuación de la serie es alta, tanto por el regreso de los protagonistas estrellas como por las sorpresas que traerá una temporada que promete intensificar el drama, la música y la intriga. Los fanáticos ya cuentan los días para volver a conectarse con el universo de La reina del flow y descubrir cómo continúa esta historia que, desde hace años, marcó la cultura pop de las series latinas.