Para ver en el finde en Netflix: la comedia de solo 4 episodios y con una estrella del cine mundial.

Con la térmica elevada, salir de casa es algo que la gran mayoría de los argentinos quiere evitar durante el fin de semana. En este sentido, un gran plan para pasar los días y no aburrirse es prender la pantalla más cercana y maratonear una buena serie en el catálogo de Netflix.

El gigante de la "N" roja sube todas las semanas nuevo contenido para enganchar a sus usuarios. Es el caso de Hombre vs. Bebé, una nueva serie de tan solo cuatro episodios, que se convirtió en una de las más vistas en la plataforma de streaming este mes de diciembre. Protagonizada por Rowan Atkinson, la estrella británica conocida por su papel de "Mr. Bean", esta comedia es perfecta para hacer una buena maratón en el sillón.

Netflix estrenó Hombre vs. Bebé, una comedia perfecta para ver el fin de semana.

De qué trata Hombre vs. Bebé

Hombre vs. Bebé es parte del universo de Hombre vs. Abeja, la comedia protagonizada por Rowan Atkinson que se convirtió en una de las más vistas de Netflix gracias a su humor físico y situaciones absurdas. En la serie original, Atkinson interpreta a Trevor Bingley, un hombre común, torpe y bastante desbordado por la vida, que acepta un trabajo como cuidador de una mansión de lujo mientras sus dueños están de viaje.

Lo que debería ser una tarea tranquila se transforma rápidamente en un desastre cuando una abeja aparece en la casa. A partir de ese conflicto mínimo, la serie construye una escalada de enredos, accidentes y destrozos, con Trevor intentando deshacerse del insecto sin arruinar la propiedad. Cada intento empeora la situación y lleva la comedia al extremo, con un humor que se apoya más en lo visual que en los diálogos.

Hombre vs. Bebé retoma ese espíritu: un protagonista que acepta un trabajo que parece simple y termina enfrentándose a un caos inesperado, esta vez con el cuidado de un bebé como centro de la historia. La lógica es la misma: situaciones cotidianas llevadas al límite, errores en cadena y un personaje que nunca logra tener el control de lo que sucede.

Por qué ver Hombre vs. Bebé este fin de semana

Una de las principales ventajas de esta serie es que es corta. Los episodios duran entre 20 y 40 minutos y son solo cuatro, por lo que es ideal para ver durante el fin de semana. Otro punto a favor es su humor, simple y divertido, sin muchos enriedos ni una trama complicada de entender.