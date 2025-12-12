PS Plus confirmó los videojuegos gratis de diciembre: cuáles son

Desde el 16 de diciembre, los usuarios podrán descargar nuevos títulos.

PlayStation cerrará el año con un catálogo cargado de lanzamientos fuertes para sus suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe. Desde el 16 de diciembre, los usuarios podrán descargar títulos como Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Granblue Fantasy: Relink y Planet Coaster 2. Además, Skate Story se suma antes que todos: estará disponible desde el 8 de diciembre. La actualización de este mes mezcla acción, RPG, aventuras y propuestas familiares, consolidando uno de los meses más variados del servicio.

La otra gran novedad llega para quienes tienen PS Plus Deluxe: Soulcalibur III, el clásico de luchas con armas, desembarca optimizado para PS5 y PS4. Así, diciembre combina estrenos recientes, producciones aclamadas y una dosis de nostalgia para cerrar 2025 con un catálogo bien completo.

Los nuevos lanzamientos de PlayStation Plus

Assassin’s Creed Mirage (PS5, PS4)

Ubicado en el Bagdad del siglo IX, el juego sigue a Basim en una aventura que vuelve a las raíces de la saga: sigilo, parkour y una historia más enfocada. La nueva expansión Valle de los Recuerdos suma seis horas de contenido y presenta la región de AlUla, además de mejoras generales en la jugabilidad.

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)

Acción intensa y fantasía oscura en la caída de la dinastía Han. Encarnás a un soldado que enfrenta demonios y guerreros enemigos con combates inspirados en artes marciales chinas. Ideal para quienes buscan desafíos exigentes.

Skate Story (PS5) – Disponible el 8 de diciembre

Un demonio hecho de vidrio, una patineta y una misión imposible: llegar a la luna y comértela para ganar la libertad. Con una estética única y jugabilidad técnica, combina skate, exploración y combate en un infierno surrealista.

Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)

Un RPG de acción ambientado en un archipiélago flotante. Permite armar equipos de cuatro personajes, cada uno con habilidades propias, pelear contra jefes enormes y completar misiones solo o en cooperativo online de hasta cuatro jugadores.

Planet Coaster 2 (PS5)

La secuela del popular simulador de parques temáticos llega con nuevas herramientas de construcción, atracciones acuáticas, miles de piezas decorativas y una gestión más profunda del presupuesto y la satisfacción de los visitantes.

Cat Quest III (PS5, PS4)

Una aventura pirata en 2.5D donde tomás el control de un corsario felino que navega por el Purribean. Puede jugarse solo o en cooperativo local.

Lego Horizon Adventures (PS5)

Una reinterpretación colorida de Horizon donde Aloy y otros personajes de la saga viven una aventura hecha completamente de LEGO, con cooperativo local y online.

Para los más chicos:

La Patrulla Canina: Grand Prix (PS5, PS4)

PAW Patrol World (PS5, PS4)

Carreras, misiones y exploración en mundos aptos para los más pequeños y perfectos para jugar en familia.

Soulcalibur III (PS5, PS4) – PS Plus Deluxe

Optimizado desde su versión original de PS2, incluye mejoras visuales, guardado rápido y filtros. Mantiene modos clásicos como Crónicas de la Espada y Soul Arena.

Con este catálogo, PlayStation Plus cierra diciembre con una de sus alineaciones más completas del año, combinando estrenos, clásicos y juegos para todas las edades.