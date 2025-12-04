Ofertas de fin de año: PlayStation Store lanza descuentos de hasta 75%

Muchos jugadores ven la temporada de ofertas de fin de año como una oportunidad para ampliar su biblioteca, ponerse al día con lanzamientos recientes o completar colecciones pendientes. Con descuentos de esta un 75% en la PlayStation Store, conviene revisar el catálogo para no perderse grandes títulos a precios bajos.

Qué incluye la promo y qué juegos destacan

La venta especial de fin de año cubre una enorme variedad de juegos: desde lanzamientos recientes hasta clásicos populares, indie, AAA, juegos deportivos, aventuras, shooters y más.

Algunos ejemplos que ya figuran con rebajas en la PS Store Argentina:

Títulos como EA SPORTS FC 26 , con descuento en PS4 y PS5.

Red Dead Redemption 2 aparece con un 75% de descuento en ciertas ediciones.

Otros juegos populares y variados (según región), lo que permite aprovechar según gustos: deportivos, acción, rol, shooters, etc.

La oferta cubre tanto juegos completos como ediciones digitales especiales, packs o contenidos adicionales (DLC), lo que multiplica la posibilidad de conseguir buenos títulos a menor costo.

Cómo aprovechar la promoción sin errores

Para sacar el máximo provecho de las rebajas y no llevarte sorpresas, conviene tener en cuenta estos consejos:

Revisar que tu consola esté bien configurada para compras digitales y que la región sea la correcta. Las ofertas varían por región .

Prestar atención a las ediciones y versiones: algunos descuentos aplican a versiones estándar, otras a ediciones digitales o packs especiales.

Si dudás, fijate el precio original antes de añadir al carrito. Una rebaja del 75% puede ser jugosa, pero conviene confirmarlo.

Aprovechar para comprar juegos que ya querías puede ser una buena oportunidad para sumar títulos de catálogo sin gastar tanto.

¿Por qué esta promo aparece ahora?

La oferta aparece justo después de la campaña de Black Friday, siguiendo la estrategia habitual de la temporada: aprovechar la demanda navideña y cerrar el año con una de las promociones más grandes de la tienda. En esta edición, Sony incluyó miles de juegos con descuentos considerables, buscando atraer tanto a jugadores casuales como a veteranos.

Para quienes esperaban el momento ideal para comprar —sea por regalos, para arrancar nuevas partidas o ponerse al día con títulos pendientes—, esta puede ser la mejor semana del año.