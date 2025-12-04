Denuncian que construirán un muro en el interior de Cisjordania: “Acelera la anexión”

El muro de separación israelí de 700 kilómetros de longitud existente en Cisjordania fue considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia (Reuters).

El ejército israelí estaría por construir un nuevo muro de separación en el interior de la Cisjordania ocupada. Tras la filtración en medios israelíes, expertos advierten que se trataría de un peligroso rediseño de la geografía palestina para avanzar hacia la anexión de facto.

La barrera proyectada, según informó Haaretz el último lunes, tendría una longitud de 22 km en el norte del valle del Jordán. De acuerdo a lo informado, se ubicaría al menos a 12 km al oeste de la frontera con Jordania.

Al igual que la barrera existente en Cisjordania, el nuevo muro tendría como objetivo cortar los vínculos entre las comunidades palestinas y separar a las familias de agricultores y pastores de sus tierras.

Según la proyección, rodeará a la comunidad de pastores de Khirbet Yarza en un circuito cerrado, aislando a unos 70 residentes que dependen de varios miles de ovejas. Jamal Juma, coordinador de la Campaña contra el Muro del Apartheid, calificó el plan de “extremadamente peligroso”.

“Este plan, parte del proyecto acelerado para anexar Cisjordania, tiene como objetivo aislar el valle del Jordán e impedir que los agricultores lleguen a sus tierras, especialmente en la gobernación de Tubas, en el valle norte”, sostuvo Juma a Middle East Eye.

También hizo énfasis en que la construcción del muro se produce en medio de una campaña en curso de “limpieza étnica” contra las comunidades de pastores de la zona. Según datos de la ONU, los violentos ataques de colonos obligaron a 2.200 palestinos, en su mayoría de comunidades de pastores, a abandonar sus hogares en Cisjordania desde octubre de 2023.

“El plan es parte de la reingeniería de la geografía palestina para permitir a Israel confinar a los palestinos en guetos y cantones que ha creado, dándole así control total de Cisjordania”, destacó Juma.

Los detalles del nuevo muro que construiría Israel

De acuerdo a lo consignado por Haaretz, las fuerzas israelíes establecerán un corredor de 50 metros de ancho a lo largo del muro. Dentro de esa zona se demolerán todas las viviendas, corrales, invernaderos, edificios de almacenamiento, tuberías y demás infraestructura civil palestina existentes.

Según un documento citado por el periódico y firmado por Avi Bluth, jefe del Comando Central del ejército israelí, la barrera tiene como objetivo bloquear el contrabando de armas y proteger a los colonos.

La mayor parte de la tierra en el norte del valle del Jordán pertenece a las gobernaciones de Tubas y Tammun. Tubas, una zona de alrededor de 370 kilómetros cuadrados, es principalmente agrícola y hogar de una importante población ganadera, según el activista antimuro y antiasentamientos Rashid Khudairi.

Khudairi, que vive en Tubas, dijo que los residentes se enteraron por primera vez del muro en las redes sociales el lunes, una semana después de que se emitieran avisos de demolición de estructuras agrícolas y otras instalaciones en el área objetivo. “Alrededor del 70 por ciento de las tierras agrícolas de la gobernación de Tubas y del valle del Jordán quedarán aisladas”, afirmó, en diálogo con Middle East Eye.

El muro de separación israelí de 700 kilómetros de longitud existente en Cisjordania fue considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia. En 2005, la CIJ emitió una opinión consultiva dictaminando que la barrera viola el derecho internacional y debería ser desmantelada.