El nuevo presidente de Bolivia denunciará por corrupción a su antecesor, Arce

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, jura su cargo en La Paz

El gobierno de Rodrigo Paz anunció que avanzará en acciones penales contra el ex mandatario Luis Arce Catacora y otros funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de corrupción y el encarcelamiento de inocentes. "Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que ha hecho al país", justificó el vicepresidente de Bolivia Edmand Lara en un video difundido por TikTok.

Lara aseguró que instruyó al equipo de legales de la Vicepresidencia que promueva un "juicio de responsabilidades" contra Arce y que seguirá con acciones penales contra "todos los corruptos que han hecho daño" a Bolivia. Sin embargo, Lara no dio más precisiones. En su video, no dio cifras del presunto "daño económica" ni cuáles son los cargos específicos que denunciará.

La legislación boliviana habilita a que cualquier cuidadano presente una acusación contra un ex presidente y la Fiscalía General tiene treinta días para aceptar o rechazar el recurso. En caso de avanzar, el proceso debe ser avalado por el Congreso. Lara dijo que también denunciará al ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, al ex viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera y al ex comandante de la Policía Augusto Russo.

El presidente de Bolivia crea una comisión para indagar supuesta corrupción en hidrocarburos

El presidente de Bolivia anunció apenas asumió la creación de una "comisión de la verdad" para investigar supuestos hechos de corrupción en el área de hidrocarburos, además de revelar que existía una "estructura paralela" de robo de combustibles subsidiados.

"En apenas 12 días de Gobierno hemos encontrado hechos gravísimos de gestiones pasadas sobre corrupción, desfalco y robo en el sector específico de hidrocarburos", denunció Paz en un mensaje grabado y emitido por el canal estatal Bolivia Tv.

El mandatario anunció que la comisión de la verdad estará conformada por las diferentes fuerzas políticas y representantes de instituciones con la finalidad de "revelar la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la Justicia caiga quien caiga". "Nos dejaron una maldita cloaca y nosotros la vamos a exponer ante el país para saber la verdad", se quejó.