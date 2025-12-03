Un gigante tecnológico vuelve a vender celulares en Argentina

Tras seis años sin lanzar teléfonos localmente, la marca retoma su presencia en el segmento con una apuesta fuerte: sus modelos insignia, los HUAWEI Pura 80 Series, llegarán primero a Buenos Aires. El regreso no es menor: la compañía mantuvo operaciones en áreas como telecomunicaciones, pero ahora vuelve a competir en uno de los mercados donde supo tener gran alcance.

Además del relanzamiento de teléfonos, la compañía también traerá tablets, audífonos TWS, smartwatches y routers, apuntando a reconstruir su ecosistema completo en Argentina.

El regreso de los smartphones de Huawei

La estrella del anuncio es el HUAWEI Pura 80 Ultra, reconocido por DXOMARK como el smartphone con la mejor cámara del mundo gracias a su sistema de Cámara HDR de Ultra Iluminación, capaz de absorber más luz que cualquier otra en la industria.

Este sensor se complementa con una Cámara Telefoto Dual Alternable, una tecnología inédita en teléfonos que permite alcanzar zoom óptico de 10x con un nivel de detalle comparable al de una cámara réflex.

La serie también integra la Cámara Ultra Chroma, que capta más de 1.5 millones de canales espectrales, lo que se traduce en colores más precisos y naturales. A eso se suma la construcción resistente: el Kunlun Glass de 2ª generación mejora la durabilidad frente a caídas y arañazos, llegando hasta 25 veces más resistencia en el modelo Ultra.

En términos de batería, los Pura 80 Series incorporan HUAWEI SuperCharge con carga rápida de hasta 100 W por cable y 80 W inalámbrica en los modelos Ultra y Pro.

IA, fotografía y software renovado

El regreso también viene acompañado por nuevas funciones impulsadas por IA. La Instantánea Ultrarrápida permite capturar objetos en movimiento sin barrido gracias al motor XD Motion y su doble exposición en tiempo real. Otras herramientas, como Mejor Expresión o Eliminar Objeto, permiten desde elegir el mejor rostro en una foto grupal hasta borrar elementos no deseados con un toque.

Qué otros productos llegarán a Argentina

Huawei no se limitará a los smartphones: también desembarcarán nuevos smartwatches, incluidos los de la serie WATCH GT 6 con tecnología deportiva avanzada, además de tablets, audífonos y routers. Todos los dispositivos podrán adquirirse en preventa a través de Mercado Libre hasta el 15 de diciembre, antes del lanzamiento oficial.