Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná: tenía múltiples puñaladas

Un pescador encontró el cuerpo de una persona en las aguas del río Paraná, provincia de Entre Ríos, y rápidamente avisó a la Policía. El cadáver fue hallado en la zona de Bajada Grande el martes al mediodía y, según pudieron determinar agentes de la Dirección Criminalística y de la Policía Científica, el hombre fue asesinado: tenía una serie de puñaladas en la parte del tórax.

De hecho, el comisario a cargo del operativo, Horacio Blason, sostuvo en diálogo con El Once que la persona tuvo una muerte violenta, pero que aún no se podía confirmar cuál era la causa exacta.

El hombre de prominente barba se encontraba vestido con una remera roja y pantalón y no llevaba ningún otro objeto.

"El médico dijo que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento, no se puede confirmar cómo murió", indicó Blason.

Quién es la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el río Paraná

Por el momento, no trascendió la identidad de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el río Paraná. Sin embargo, los agentes de Policía Científica señalaron que se trataría de una persona de entre 30 y 40 años y que habría estado en "situación de calle".

Así lo confirmó su propia familia quienes manifestaron que el hombre vivía en esa zona de Bajada Grande, pero que "no lo veían desde hacía aproximadamente un mes".

Un testigo se presentó ante las autoridades y dijo que la última vez que lo había visto fue hace 3 días. En este sentido, el tiempo que habría permanecidosin vida en el agua del río no está claro: los médicos forenses serán los que puedan precisar la fecha y hora exacta.

Luego del hallazgo, los efectivos que estuvieron en el operativo trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia pertinente. Para la Justicia, los siguientes pasos son determinar la causa de la muerte y encontrar al posible asesino.