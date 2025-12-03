Empezó la ola de calor en Argentina: las regiones que rozarán los 40 grados

De acuerdo al anticipo climatológico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas de mayor impacto del frente cálido tendrán lugar el jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

La nueva ola de calor en Argentina arribó al país y con máximas superiores a los 30° en la región metropolitana, habrá otros puntos del país donde el mercurio rozará el techo de los 40 grados.

Ola de calor en Argentina: las regiones que registrarán temperaturas cercanas a los 40 grados

En el norte del país, el calor será más intenso y generalizado. Provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían rozar el jueves máximas de 40 °C. Mismo escenario se presentará en el extremo oste bonaerense y sur de Córdoba.

Para el viernes 5 de diciembre, el frente cálido de mayor auge se asentará a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

¿Cuándo termina la ola de calor en Argentina?

La ola de calor que azota al territorio argentino se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre, jornada en la que un sistema de precipitaciones provenientes del noroeste hará eclosión en tres provincias: San Luis, San Juan y Mendoza.

Como consecuencia de las lluvias, que afectará inicialmente a la región cuyana, entre domingo y lunes se desplazará hacia el centro del país, generando un alivio térmico y favoreciendo la inestabilidad.