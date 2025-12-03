La profunda reflexión de Lali Espósito que hizo emocionar a su hermana: "Capaz nadie te ve..."

Durante una visita al programa Nadie Dice Nada en Luzu TV, Lali Espósito protagonizó uno de los momentos más emotivos de la entrevista. Entre risas, anécdotas y complicidad con los conductores, la artista inesperadamente abrió su corazón para hablar sobre la infancia, el rol de los padres y la importancia de reconocer las luces que cada niño trae consigo. A su lado estaba Anita Espósito, su hermana, que escuchó atenta y terminó visiblemente conmovida por sus palabras.

El mensaje de Lali que emocionó a su hermana

Todo surgió cuando Lali reflexionó sobre cómo los adultos, sin querer, pueden pasar por alto aspectos fundamentales de la personalidad y el mundo interior de un niño. “Mis hermanos son padres los dos y hay algo, sin querer, que los papás a veces no están atentos a lo que está escondido en ese niño o lo subestiman”, comenzó diciendo, con una sensibilidad que sorprendió a quienes la escuchaban.

A medida que profundizaba, la artista evocó su propia experiencia y la de tantos otros que crecen sintiendo que no son vistos del todo. “Hay algo en los niños que capaz nadie te ve, vos creés que nadie te ve. No por maldad, tus viejos están laburando, a veces no pueden verte”, expresó. Sus palabras resonaron en el estudio y, sobre todo, en Anita, que la miraba con orgullo.

Lali continuó su reflexión destacando la importancia de prestar atención a esos detalles que parecen pequeños, pero que pueden definir el futuro de un chico. “Si prestás atención a tus hijos, lo veo en mis sobrinos, hay unas luces ahí que, si las seguís, ese chico va a encontrar cómo seguir eso que le gusta tanto”, aseguró.

Lali Espósito estuvo junto a su hermana en Luzu.

El mensaje no solo emocionó a su hermana, sino que también se viralizó rápidamente entre los seguidores del programa, que destacaron la madurez y la sensibilidad con la que Lali abordó un tema tan universal: la necesidad de ser vistos, escuchados y acompañados desde la infancia.