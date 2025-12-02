Asombro en el folklore por Los Nocheros y un cruce improvisado con la música clásica: “Se sienten”

Los Nocheros protagonizaron un cruce especial y emotivo con los invitados a su ciclo de streaming.

Los Nocheros son una referencia indiscutida para los amantes del folklore nacional y cada vez que colaboran con artistas de otros géneros causan furor entre sus fans. Uno de los momentos más especiales que compartieron en su canal de streaming fue el que vivieron con una cantante de música clásica. Los salteños revelaron que el cruce fue improvisado y desataron muchas reacciones en las redes sociales.

“Cuando el folklore se cruza con la música clásica pasa esto”, fue el título de un posteo en Instagram, donde Los Nocheros se muestran cantando con sus invitados al ciclo “Nocheros a la Mesa”. “Hay canciones que no se planean…se sienten ¿Pueden creer que esto fue improvisado?”, completa la publicación protagonizada por la talentosa intérprete Magui Soria.

La colaboración entre Los Nocheros y Magui Soria.

En ese capítulo del programa de Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel, los invitados fueron “Canto del Alma”, integrado por Simón Ojeda, Kily Llanos, Bebo Salazar, Beto Zapiola y Agustín Narváez. También compartieron un rico asado y empanadas, la mencionada Magui; Jimena Teruel y Verónica Marcos, las cantantes del dúo “Son Ellas”; y Germán Marcado, quien estuvo a cargo del bandoneón.

Como bien se informó en otras oportunidades, "Nocheros en la mesa" es un micro producido por Los Nocheros que se publica en su canal de YouTube. “En donde el espíritu de la guitarreada y el humor están más presentes que nunca, en una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo que nutre el alma de los cantores de Salta”, describe cada entrega del contenido audiovisual de los folkloristas.

La cantante Magui Soria y el integrante de Los Nocheros, Álvaro Teruel.

“El Alva y la Magui, los más mases”; “Clásicos hermosos que me llevan a mi infancia”; “Felicidades Nocheros genios y muy queridos”; “Tiempo de amor… Es mi canción favorita...!! Una pieza descomunal, letra y música”; “Me enamoré de una zamba!”; “Increíble lo que canta esa mujer”, fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación de Instagram que recordó el momento único de Los Nocheros.