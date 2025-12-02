Liquidación de ollas, sartenes y fuentes en históricos supermercados

Las principales cadenas de supermercados lanzaron la última semana una agresiva campaña de ofertas imperdibles para renovar los productos de bazar del hogar. Desde Carrefour, hasta Jumbo y ChangoMás pusieron en sus góndolas rebajas masivas junto a opciones de financiamiento en cuotas en baterías de cocina y accesorios como ollas, sartenes y otros elementos para preparar comida.
En un contexto donde los consumidores buscan maximizar cada peso, las grandes cadenas de supermercados salieron a disputar el mercado del hogar con promociones agresivas. Carrefour, Jumbo y ChangoMás activaron una liquidación de stock en el rubro de bazar y cocina, ofreciendo descuentos que alcanzan el 70% en productos seleccionados, sumado a la posibilidad de abonar en cuotas sin interés, según la tarjeta y el comercio.
Se trata de una oportunidad ideal para quienes necesitan renovar ollas, sartenes o fuentes, ya que la lista incluye primeras marcas como Tramontina, Hudson, Pyrex y Krea, con rebajas sustanciales sobre el precio de lista anterior. A continuación, el detalle completo de las ofertas disponibles, según un informe de TN, clasificadas por tipo de producto para comparar precios y beneficios.
Todas las ofertas en bazar en supermercados
Sartenes y woks
-
Wok antiadherente acero 28 cm KREA: $21.030 — 70% OFF (antes $70.100) — (Jumbo)
-
Sartén antiadherente Tramontina Loreto 26 cm negra: $17.842 — 30% OFF (antes $25.489) — (ChangoMás)
-
Sartén honda Tramontina Loreto 25 cm negro: $18.990 — 30% OFF (antes $27.129) — (ChangoMás)
-
Sartén antiadherente Tramontina Loreto 16 cm negro: $8.588 — 30% OFF (antes $12.269) — (ChangoMás)
-
Olla wok Tramontina Loreto con tapa 28 cm negro: $41.929 — 30% OFF (antes $59.899) — (ChangoMás)
-
Olla wok Tramontina Loreto con tapa 28 cm negro: $35.979 — 30% OFF (antes $51.399) — (ChangoMás)
-
Sartén antiadherente con mango TRAMONTINA loreto 24 cm: $15.329 — 30% OFF (antes $21.899) — (Carrefour)
-
Sartén CARREFOUR HOME display 24 cm: $16.093 — 30% OFF (antes $22.990) — (Carrefour)
-
Sartén doble 14 cm MULTIFLON: $19.980 — 40% OFF (antes $33.300) — (Jumbo)
-
Sartén 24 cm olive HUDSON: $22.648,50 — 30% OFF (antes $32.355) — (Jumbo)
-
Sartén de teflón 24 cm MULTIFLON: $18.227,40 — 40% OFF (antes $30.379) — (Jumbo)
-
Wok 28 cm olive HUDSON: $44.586,50 — 30% OFF (antes $63.695) — (Jumbo)
-
Wok 30 cm con mango MULTIFLON: $83.730 — 40% OFF (antes $139.550) — (Jumbo)
-
Sartén 24 cm alum forjado wood KREA: $28.983 — 40% OFF (antes $48.305) — (Jumbo)
Biferas y panquequeras
-
Bifera Tramontina Loreto 26 cm negro: $25.409 — 30% OFF (antes $36.299) — (ChangoMás)
-
Bifera Tramontina Loreto 22 cm negro: $12.060 — 30% OFF (antes $17.229) — (ChangoMás)
-
Panquequera antiadherente TRAMONTINA loreto 22 cm: $12.060 — 30% OFF (antes $17.229) — (Carrefour)
Ollas, cacerolas y jarros
-
Olla Tramontina Paris 16 cm: $25.234 — 30% OFF (antes $36.049) — (ChangoMás)
-
Jarro hervidor Tramontina Paris 12 cm: $13.439 — 30% OFF (antes $19.199) — (ChangoMás)
-
Cacerola Tramontina Paris 24 cm: $41.929 — 30% OFF (antes $59.899) — (ChangoMás)
-
Olla Tramontina Paris 20 cm: $35.349 — 30% OFF (antes $50.499) — (ChangoMás)
-
Jarro hervidor FARY HOME 12 cm: $15.393 — 30% OFF (antes $21.990) — (Carrefour)
-
Jarro hervidor TRAMONTINA 14 cm: $19.593 — 30% OFF (antes $27.990) — (Carrefour)
-
Olla 24 cm alum forjado wood KREA: $52.431 — 40% OFF (antes $87.385) — (Jumbo)
Baterías de cocina y sets
-
Set de sartenes Tramontina Paris: $42.699 — 30% OFF (antes $60.999) — (ChangoMás)
-
Batería de cocina Tramontina Loreto 5 piezas: $95.899 — 30% OFF (antes $136.999) — (ChangoMás)
-
Batería de cocina Tramontina Loreto 7 piezas: $135.099 — 30% OFF (antes $192.999) — (ChangoMás)
-
Batería de cocina Tramontina Paris 5 piezas: $134.399 — 30% OFF (antes $191.999) — (ChangoMás)
-
Set de sartenes Tramontina Loreto 3 piezas: $22.959 — 30% OFF (antes $32.799) — (ChangoMás)
-
Set sartén 24 cm + bifera cuadrada MULTIFLON: $49.497 — 40% OFF (antes $82.495) — (Jumbo)
-
Set sartenes 14/20/24 cm MULTIFLON: $41.837,40 — 40% OFF (antes $69.729) — (Jumbo)
-
Set sartenes 20/24 cm MULTIFLON: $31.497 — 40% OFF (antes $52.495) — (Jumbo)
-
Set de cocción 4 piezas MULTIFLON: $113.400 — 40% OFF (antes $189.000) — (Jumbo)
Moldes, pizzeras y repostería
-
Tostador enlozado con difusor: $6.993 — 30% OFF (antes $9.990) — (Carrefour)
-
Pizzera TRAMONTINA 30 cm: $14.999 — (Carrefour)
-
Budinera PYREX 21×11.6×6.8 cm: $19.990 — (Carrefour)
-
Pizzera enlozada n°34: $21.990 — (Carrefour)
-
Tartera de hojalata desmontable JOVIFEL 24 cm: $7.490 — (Carrefour)
-
Molde budín inglés JOVIFEL 30 cm: $9.990 — (Carrefour)
-
Tartera pie CARREFOUR HOME vidrio templado 25.4 cm: $8.490 — (Carrefour)
-
Molde de silicona TELAFLEX para air fryer cuadrado gris: $19.990 — (Carrefour)
-
Set 4 tartaletas ILKO 12 cm: $4.129 — 30% OFF (antes $5.899) — (Carrefour)
-
Molde para torta ILKO con cierre palanca 26 cm: $11.893 — 30% OFF (antes $16.990) — (Carrefour)
-
Molde antiadherente flan 24 cm KREA: $13.050 — 40% OFF (antes $21.750) — (Jumbo)
-
Molde asadera mediano negro ILKO: $12.554,50 — 30% OFF (antes $17.935) — (Jumbo)
-
Fuente refractaria storage vidrio borosilicato 2,2 l KREA: $14.190 — 40% OFF (antes $23.650) — (Jumbo)
-
Molde cinta regulable rectangular DOÑA CLARA: $23.750,30 — 30% OFF (antes $33.929) — (Jumbo)
Accesorios y contenedores
-
Bowl CAROL recto 20×10 cm 2.3 lts negro granito: $4.088,50 — 2° al 70% (precio original $6.290) — (Carrefour)
-
Hermético easy 1,2 l RUBBERMAID: $8.487,50 — 30% OFF (antes $12.125) — (Jumbo)