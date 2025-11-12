Furor por el nuevo outlet de productos económicos para el hogar que abrió en Buenos Aires.

El barrio de Liniers se transformó en el epicentro del furor comercial tras la apertura del outlet Vestcasa, la reconocida cadena brasileña especializada en productos para el hogar. Su primer local en Argentina, ubicado en avenida General Paz 10.674, muy cerca de Rivadavia, atrajo a miles de personas que hicieron fila desde temprano, incluso desde las 6 de la mañana, con algunos visitantes viajando hasta dos horas desde distintas zonas de la ciudad.

Vestcasa es famosa en Brasil por ofrecer artículos para la casa como ropa de cama, productos para baño, decoración y diversos objetos prácticos como envases plásticos y cajas organizadoras. Además, sumó a su catálogo desde baldes hasta las populares "mopas" giratorias. Con más de un centenar de tiendas en Brasil y presencia en Paraguay, esta empresa familiar fundada por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin decidió apostar fuerte por el mercado argentino.

El secreto detrás de su éxito reside en precios muy competitivos y ofertas agresivas, apoyados en una estrategia que combina fábricas propias en Brasil y producción en China para evitar intermediarios. Esta fórmula les permite ofrecer productos accesibles para un público que prioriza el ahorro y está dispuesto a recorrer largas distancias o hacer filas para aprovechar descuentos.

El local de Liniers, aunque modesto comparado con mega tiendas en Ciudad del Este, se destaca por su buena ubicación y los llamativos carteles verdes que anuncian la marca. Vestcasa apunta a un segmento con menores ingresos que busca calidad a precios bajos, sin importar la falta de lujo en la tienda ni el esfuerzo para conseguir las ofertas.

Su llegada al público argentino fue silenciosa pero efectiva. Desde el 9 de marzo comenzaron una campaña misteriosa en Instagram, mostrando productos con precios tentadores sin revelar la dirección. La expectativa creció hasta que el 9 de abril confirmaron la ubicación y el 6 de octubre anunciaron que la apertura sería el 1 de noviembre, día en que prometieron promociones exclusivas.

Vestcasa es una cadena de tiendas de origen brasileño que se especializa en productos para el hogar y decoración.

Según detalló iProfesional, la inauguración superó todas las expectativas: más de 4.000 personas hicieron fila desde temprano, con una cola que se extendió por más de tres cuadras alrededor de la zona. Vestcasa entregó 500 números para controlar el ingreso, pero no alcanzaron para satisfacer la demanda. La escena recordó a las clásicas imágenes de tiendas estadounidenses con compradores desesperados para aprovechar las rebajas.

Las principales ofertas del nuevo outlet de CABA

Entre las ofertas destacadas figuraron 10 perchas de plástico negro a $2.500, dispenser decorados de 4,5 litros a $9.900, edredones queen a $34.900 y cajas organizadoras con ruedas de 65 litros a $9.900. La caja térmica de 22 litros, normalmente a $15.000, se vendió a solo $4.900, y la almohada ecopluma de pluma de ganso, que cuesta $10.000, se ofreció a $4.900. La estrella fue la "Mopa giratoria", cuyo precio habitual es $10.000 pero que el primer día salió a $5.900 y se agotó rápidamente.

Tras la locura inicial, el local ajustó su horario a 9 a 18 horas, manteniendo precios bajos y renovando las ofertas constantemente. Para el fin de semana siguiente, los descuentos incluían mantas matrimoniales rebajadas a $5.500, sábanas ajustables desde $3.500 y colchas queen a $35.900. También seguían las promociones en cajas de herramientas y cortinas, con la promesa de más sorpresas para los clientes.

Vestcasa logró en Buenos Aires lo que ya había conseguido en Brasil y Paraguay: conquistar un público que busca productos accesibles para el hogar sin importar el lujo ni la comodidad de la tienda, sino la posibilidad de ahorrar. La combinación de precios bajos, ofertas agresivas y una estrategia digital que generó gran expectativa, convirtió a esta apertura en un fenómeno comercial único en Liniers.