Furor por el outlet de Buenos Aires que extendió su cierre

La noticia que muchos esperaban acaba de confirmarse: el popular Luxury Outlet de Buenos Aires, conocido por sus descuentos imperdibles en marcas de alta gama, ha decidido extender la fecha de su cierre. Lo que inicialmente se pensaba que sería un adiós definitivo, se ha transformado en un "hasta pronto" que durará unas semanas más.

Esta movida, celebrada por miles de seguidores en redes sociales y clientes habituales, se debe a la abrumadora respuesta del público. Durante las últimas semanas, las colas para ingresar al predio fueron constantes, reflejando el éxito del evento y la demanda de productos exclusivos a precios accesibles.

La extensión, que se anunció a través de las redes oficiales del evento, permitirá a quienes aún no han podido visitar el outlet, o a aquellos que quieren volver por una segunda ronda de compras, aprovechar la oportunidad. Los organizadores confirmaron a través del Instagram oficial del outlet que el mismo permanecerá abierto hasta el domingo 17 de agosto, jornada en la que también se celebra el Día del Niño.

El Luxury Outlet se ha posicionado como un evento clave en el calendario de la moda porteña. Ofrece una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, desde indumentaria y calzado hasta accesorios y artículos de marroquinería. La posibilidad de adquirir prendas de diseñadores de prestigio a una fracción de su precio original es, sin duda, su principal atractivo.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero la repercusión local ha sido notable. En un contexto económico donde el poder adquisitivo se ve afectado, estos espacios de venta se convierten en una alternativa interesante para quienes buscan calidad y estilo sin comprometer su bolsillo.

Qué días abre Luxury Outlet y qué otros descuentos ofrece

Luxury Outlet -ubicado en Av. Del Libertador 4401, Tribuna Plaza, CABA- abre de lunes a sábados de 12 a 20. Además, hay descuentos en marcas adheridas que alcanzan hasta un 35% y un 20% en etiquetas deportivas para quienes cuenten con credencial de Club La Nación.