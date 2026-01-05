Ruta pavimentada en Mendoza: los cambios clave a uno de los trayectos más transitados del país que conecta bodegas

Después de largas décadas de reclamos por sus malas condiciones y sus caos de tránsito, comenzó la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 33. Se trata de una ambiciosa apuesta a la mejora en una de las vías más estratégicas del este mendocino, que une a los departamentos de Maipú, Lavalle y San Martín.

Esta obra marcará un antes y un después en la conectividad de la región y acompañará su crecimiento productivo. Forma parte de un plan integral de infraestructura vial, que apunta a ordenar el tránsito pesado y a ofrecer alternativas al congestionado Gran Mendoza.

La obra de repavimentación de la Ruta Provincial 33

Las mejoras de la Ruta Provincial 33 permitirán consolidar una Variante Norte que conecte la Ruta Nacional 40 con la Ruta Nacional 7 (Palmira–Agrelo), reduciendo los tiempos de viaje y costos logísticos.

El área de influencia de esta ruta concentra una fuerte actividad agroindustrial. En el camino conocido como Las Margaritas se ubican bodegas, plantas elaboradoras de jugo de uva y fábricas de conservas, especialmente de tomate industrial. Por este motivo, se trata de una ruta con intenso tránsito pesado, de camiones de la vitivinicultura y de otros cultivos.

“El estado de esta ruta ya no acompañaba el crecimiento de una región productiva clave para Mendoza”, expresó el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, destacando que la obra responde a una necesidad largamente planteada por los vecinos y trabajadores del sector.

Otras obras viales en la zona

El titular de Vialidad Mendoza Osvaldo Romagnoli informó que los trabajos de repavimentación abarcan 5,6 kilómetros, entre la Ruta Provincial 20 y la Ruta Provincial 31, un tramo que presentaba mucho deterioro. Actualmente, la obra alcanzó alrededor del 60% de ejecución, con la colocación de una nueva capa de rodamiento de seis centímetros de espesor.

Además se renovaron las banquinas y se completará la demarcación horizontal y la señalización. También se implementarán controles al transporte pesado para evitar el sobrepeso y extender la vida útil del nuevo pavimento.

El Gobierno provincial anunció otras obras viales que comenzarán en los próximos meses. En primer lugar, la de la nueva Ruta Provincial 35, que unirá las rutas 34 y 31, mejorando la circulación regional. Se le suma la reconstrucción del puente sobre el río Mendoza, en la Ruta Provincial 31, clave para garantizar la conexión entre las rutas provinciales 31, 35 y 41 y para asegurar el acceso a Tres Porteñas, localidad del departamento de San Martín.