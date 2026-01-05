Actualizaron multas en PBA: cuánto costará manejar con exceso de velocidad, alcoholizado o con consumo de drogas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el cuadro tarifaria que detalla las distintas infracciones de tránsito y las multas para cada una de ellas. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2026 y a través de una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, se actualizó el monto de la Unidad Fija (UF), que es lo que se toma para calcular cada una de las infracciones viales.

Actualmente cada Unidad Fija quedó establecida en $1.807 para el bimestre enero–febrero de 2026. Así, la infracción más cara es la de manejar bajo influencias de "drogas o alcohol". La multa quedó entre "200 a 1.000" UF, es decir, entre $361.400 a $1.807.000.

Manejar con "exceso de velocidad" podrá ser multado entre 150 a 1.000 UF, es decir, $271.050 a $1.807.000. Circular sin VTV tendrá un costo que irá desde $542.100 a $1.807.000; mientras que circular a contramano o por la banquina irá entre $361.400 a $1.807.000.

No usar el cinturón de seguridad, tener la licencia suspendida por "ineptitud", que haya "excesos de ocupantes" en el vehículo y negarse a mostrar la documentación requerida, costará hasta $903.500, mientras que los montos mínimos comenzarán en $180.700.

La Unidad Fija es el valor actual del litro de nafta de mayor octanaje establecido en $1807,00 según el Automóvil Club Argentino. La UF dejará establecidos los montos de las infracciones previstas en el Código de Tránsito provincial.

El mapa de las cámaras que controlarán el tránsito en verano

Las rutas 2, 11, 63 y 74 son las principales vías utilizadas durante el verano. En estos trayectos, las velocidades oscilan entre los 60 y 130 kilómetros por hora, y es aquí donde los radares aguardan por la detección de infractores. Hay instalados 48 radares en la ruta 2; 11 en la ruta 11; 2 en la ruta 36; 5 en la ruta 63 y 6 en la ruta 74. Los mismos son capaces de detectar infracciones dentro de los vehículos, como el uso de celular al volante.

Cada radar está instalado en lo que se conoce como "puntos negros", es decir, los tramos en donde se han producido una mayor cantidad de siniestros viales y dónde se debe "aminorar la velocidad como prevención”, precisó Facundo Jaime, representante del Observatorio Vial de Cecaitra, que nuclea a las empresas argentinas que producen software vial.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina es la que se encarga de estudiar dónde y cómo instalar un cinemómetro. A partir de la información provista por el Estado (estadísticas de accidentología, ingresos en hospitales de las zonas, datos de la ruta -estado de la calzada, sentidos de circulación, curvas cercanas, cantidad de luz-), el organismo elabora un relevamiento de la traza y un análisis de puntos negros, y entrega una conclusión al órgano estatal.

Sin embargo, si se presenta una situación particular en el partido de Dolores, en las rutas 2 y 63, donde las cámaras estarían instaladas, no habría ninguna infracción en el inicio de la temporada, ya que el municipio rescindió el contrato en mayo de este año. Pero según informó PBA, el partido cambió de empresa y las cámaras están habilitadas.