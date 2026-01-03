Kicillof condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela con un contundente pedido de paz

Axel Kicillof repudió el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, luego de un ataque al territoriod e Venezuela.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela, en el que también secuestró al presidente Nicolás Maduro, y remarcó la importancia de la defensa de la sobreanía nacional frente al uso ilegal de la fuerza.

A través de un mensaje oficial, Kicillof repudió de manera explícita el accionar militar de Estados Unidos en territorio venezolano. El gobernador calificó el ataque como una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, al tiempo que advirtió sobre sus consecuencias para la estabilidad regional.

Según el texto difundido, la ofensiva sienta “un precedente peligroso” al desconocer normas básicas que rigen las relaciones entre Estados, entre ellas la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención en asuntos internos de otros países.

En su posicionamiento, Kicillof remarcó que las acciones militares vulneran tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, señaló que este tipo de intervenciones contradicen doctrinas históricas sostenidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, pilares de la política exterior nacional en defensa de la soberanía de los Estados.

El comunicado de Axel Kicillof sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

"La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente.

Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo.

Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales.

Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica".

Qué ocurrió en Venezuela: el ataque y el secuestro de Maduro

El pronunciamiento de Kicillof se dio luego de un hecho de alto impacto internacional. En la madrugada del sábado, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron objetivos estratégicos en Venezuela y, según confirmó el propio Donald Trump, Maduro fue secuestrado y retirado del país.

Horas más tarde, el presidente estadounidense afirmó en una entrevista con Fox News que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, se encontraban a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, rumbo a Nueva York, donde enfrentarían un proceso judicial.

Trump sostuvo que la operación había estado planificada durante varios días y que se ejecutó cuando se dieron las “condiciones climáticas perfectas”. “Los militares me dijeron que no hay otro país capaz de hacer algo así. Fue increíble”, afirmó.

La reacción del gobierno venezolano

Desde Caracas, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, denunció que las fuerzas estadounidenses irrumpieron en la residencia de Maduro dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, zona que además habría sido bombardeada durante el operativo.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el ataque y exigió de manera inmediata una prueba de vida del presidente y de la primera dama. Reconoció además que el paradero de ambos era desconocido para las autoridades locales en ese momento.