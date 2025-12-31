Kicillof prorrogó la emergencia por inundaciones y otorgó exenciones impositivas en Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof oficializó este miércoles la prórroga del "estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación" en distintas circunscripciones de cinco partidos bonaerenses, al tiempo que dispuso exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural para productores afectados en el partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La extensión de la emergencia fue establecida mediante el decreto N° 3072/2025, publicado en el Boletín Oficial, y comprende zonas rurales de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte. El período alcanzado va desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Según se detalla en los considerandos, la decisión responde a la crítica situación productiva generada por inundaciones persistentes, que ocasionaron perjuicios significativos tanto en la producción como en la capacidad productiva de las explotaciones agropecuarias. La evaluación técnica fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, a partir de información meteorológica, imágenes satelitales, verificaciones en campo y dictámenes de las comisiones locales de emergencia agropecuaria.

Una asistencia necesaria para los bonaerenses

La prórroga fue recomendada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires, que analizó informes agroclimáticos y antecedentes técnicos, y consideró necesaria su intervención directa ante la continuidad del fenómeno climático adverso.

El decreto establece que la extensión del régimen rige para circunscripciones específicas de cada partido y dispone que los productores alcanzados deberán presentar o ratificar sus declaraciones juradas dentro de un plazo máximo de diez días, de acuerdo con lo previsto por la Ley N° 10.390.

En ese marco, se ratifican beneficios impositivos y crediticios para los productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria. Entre ellos, se contempla la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación de cada establecimiento.

Ayuda para los damnificados por las inundaciones

En paralelo, el Poder Ejecutivo bonaerense publicó el decreto N° 2965/2025, a través del cual se otorgó la exención del Impuesto Inmobiliario Rural a productores afectados por inundaciones en el partido de Bahía Blanca. El beneficio rige para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.

La medida alcanza a las explotaciones rurales declaradas en Desastre Agropecuario mediante la Resolución N° 378/25 del Ministerio de Desarrollo Agrario y establece que la exención se aplicará en proporción al porcentaje de afectación de cada explotación, siempre que la actividad principal sea la agropecuaria.

Ambos decretos dispusieron la intervención de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, encargada de instrumentar los beneficios tributarios, y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que deberá adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los beneficios crediticios previstos en la normativa vigente.