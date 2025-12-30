Con acto y video, Kicillof reafirmó la construcción de una alternativa a Milei

Con un discurso que alternó balances de gestión en infraestructura con definiciones políticas contundentes, el gobernador Axel Kicillof cerró el año del Movimiento Derecho al Futuro desde el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada. El lunes 22 de diciembre, ante más de 1.500 militantes y dirigentes, el mandatario bonaerense dejó en claro su estrategia: trascender las fronteras provinciales y el peronismo tradicional para construir una alternativa nacional al gobierno de Javier Milei.

En el video del acto, se lo ve a Kicillof parado frente al micrófono con camisa celeste, sobre un fondo azul que exhibe el logo del MDF. Durante su intervención, el gobernador fue categórico: "El problema es nacional, y la respuesta también tiene que ser nacional. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro. Nuestra fuerza política tiene una tarea impostergable: dejar de hablarse a sí misma y empezar a hablarle a todos los argentinos".

El plenario incluyó imágenes de obras de infraestructura bonaerense que el gobierno provincial viene ejecutando, como la ampliación de un canal de 20 metros de ancho, proyectos que, según se lee en las placas del video, "hay que hacerla sí o sí". La combinación de gestión concreta y mensaje político nacional marcó el tono de un acto que funcionó como demostración de fuerza territorial y como el primer paso explícito hacia la nacionalización del MDF.

"Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza sólo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires", afirmó Kicillof ante el auditorio, en una definición que resume la apuesta del espacio por ampliar su base de sustentación política. El gobernador fue enfático: "Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina".

La proyección nacional del movimiento

En el video del plenario también aparecen otros oradores del espacio, mostrando la estructura de dirigentes que acompaña al gobernador en este proyecto de expansión territorial. El mensaje fue claro: el MDF busca instalarse como una fuerza política nacional con presencia en todo el país.

"No alcanza con la Provincia de Buenos Aires. No alcanza con el peronismo. No alcanza con resistir u oponerse", sentenció Kicillof en uno de los pasajes más contundentes de su discurso. Y agregó: "No venimos a lanzar una campaña ni una candidatura. Venimos a reforzar la construcción de una alternativa política a esta ultraderecha".

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, detalló en la última conferencia del año el alcance de la convocatoria. Cuando el gobernador habló de "construir una alternativa nacional", explicó Bianco, "significa que vamos a estar trabajando a nivel nacional en todas las provincias de la Argentina; ese es el desafío político".

El gobernador remarcó que el papel asumido por la provincia como "escudo y red" frente a las políticas del gobierno nacional no resulta suficiente. "Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer", subrayó.

En clave propositiva, Kicillof planteó la necesidad de actualizar el discurso sin abandonar los principios fundamentales. "Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico", expresó.

El mandatario fue enfático al señalar que no alcanza con una postura defensiva: "No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores".

El acto en el camping de SOSBA, en el distrito de Mario Secco —intendente de Ensenada que supo ser un bastión kirchnerista pero ahora se alinea con el gobernador— tuvo mucho de simbolismo político. Allí se vieron banderas del Frente Grande, del Partido Comunista Argentino y del MUP, aunque el encuentro cerró con la marcha peronista en su versión original.

Una construcción amplia y federal

Según explicó Bianco, la construcción de esa alternativa será "con el conjunto de los sectores del peronismo y sin dejar afuera a nadie". "Va a ser de manera muy inclusiva, respetando las particularidades provinciales, no imponiendo nada desde aquí, sino trabajando directamente con las expresiones provinciales del campo popular, que a veces tienen que ver con el peronismo, y a veces tienen que ver con algunas otras fuerzas políticas", detalló el funcionario.

A partir de 2026, el kicillofismo cruzará aún más las fronteras bonaerenses y se mostrará con gobernadores, legisladores y dirigentes que propongan un proyecto de país con ciencia, producción, soberanía y trabajo como pilares principales. Los embajadores designados para llevar adelante esa construcción federal son los ministros de corte más político del gabinete, como Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores).

Sin candidaturas explícitas

Kicillof intentó despejar lecturas electorales inmediatas durante el acto, aunque el cántico "Axel presidente" se dejó oír en varias ocasiones. "No venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura. Venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y potente de una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires", aclaró el gobernador.

En la misma línea, Bianco desterró la posibilidad de definiciones sobre candidaturas en el corto plazo: "En 2027 se discutirá sobre candidaturas y otras cuestiones. Pero el año próximo es de construcción política, de una alternativa de gobierno para ganar las elecciones en la Nación y en todas las provincias y municipios que podamos", explicó.

"Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico", expresó Kicillof, quien cerró su discurso convocando a demostrar "que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo".

Con el mensaje "Termina el 2025, el año en que nos pusimos en Movimiento y Derecho al Futuro. Empieza otro camino", el espacio político del gobernador cierra un año de consolidación provincial y abre la apuesta por la proyección nacional de cara a las elecciones ejecutivas de 2027.