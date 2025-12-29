Luego de meses de fastidio y reparto de culpas, Milei les dará aumentos de sueldo a sus funcionarios

Javier Milei tomó la decisión de aumentarles el sueldo a sus funcionarios por primera vez desde que asumió la presidencia. El tema generó internas, fastidio, enojos y reparto de culpas. "La situación no daba para más", repasó ante El Destape un alto funcionario contrariado por la determinación del Presidente de no otorgar en estos dos años una suba a ninguno de sus ministros ni secretarios de Estado.

El hecho generaba diversas consecuencias. "No podemos contratar a nadie, porque no quiere venir nadie a ganar poco. Y encima es difícil retener gente porque se quiere ir", expresó otro funcionario a El Destape.

Es un problema a varias bandas el ajuste de Milei de arriba para abajo. A tener en cuenta: Milei gana alrededor de 4 millones de pesos. Los ministros, $3,5 millones. Y los Secretarios, $3,2 millones. Tomando como parámetro que diputados cobran 7 millones y senadores 9,5 (en bruto), en Casa Rosada consideran que quedaron muy por debajo.

La decisión de Milei se hará efectiva en los primeros días de enero. Será un un aumento de sueldos para los funcionarios públicos desde el mandatario hasta los subsecretarios.

En el Gobierno aún se debate de cuánto será la suba. Podría ser alrededor del 50%, aunque para no dar un mensaje confuso podría hacerse cuotas el aumento.

Un malestar que crecía

En Casa Rosada llegaron hasta esta situación luego de reclamos y enojos subterráneos. Era una queja diaria en Balcarce 50 los magros salarios de los jerárquicos y la dureza de Milei para con el tema.

Algunos de los que lo rodean al Presidente creen que hubo una voz en estos años que lo convenció para tomar esta determinación: Federico Sturzenegger. "El hijo de puta de Sturze le llenó la cabeza y quedamos todos con el salario planchado. Algunos tenemos vidas normales, vivimos de nuestros sueldo", afirmó a El Destape un funcionario libertario.

El año pasado hubo un intento por subirles los salarios a los ministros. De hecho se hizo. Pero luego se retrocedió. Estuvo a cargo de la decisión el exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

Pero ante la filtración Milei estalló y decidió no avanzar con los aumentos. Fue en marzo de 2024. El Presidente firmó un decreto que anulaba los aumentos de sueldo para él y los cargos jerárquicos del Ejecutivo. El incremento era del 48%.

Ese día, Milei argumentó su decisión: “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno. Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, anunció el Presidente y justificó así su decreto.