Milei negocia importar armas desde Reino Unido aunque definió como "innegociable" el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión sobre las islas Malvinas durante una entrevista a un diario británico y afirmó que “nunca” renunciará al reclamo de soberanía.

“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones a The Telegraph. Asimismo, Milei se refirió a los trascendidos que indican que planea viajar a Londres durante el primer semestre de 2026, con el objetivo de habilitar la compra de armamento al Reino Unido, vedada desde la guerra de 1982.

Milei reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

Por otra parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó, y aclaró: "Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano”.

Por último, calificó su gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, subrayó.

Milei planea viajar a Londres en 2026

El presidente Javier Milei visitará Reino Unido en 2026 y ya habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la importación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas, según un medio inglés. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en viajar a Londres desde Carlos Menem en 1998.

En este marco, Milei anunció que en abril o mayo de 2026 realizará una visita oficial al Reino Unido y, según declaró a The Telegraph, “no hay potencias mundiales sin poder militar” y “ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. Allí buscará reunirse con el primer ministro Keir Starmer y con líderes opositores como Nigel Farage, a quien elogió por su visión sobre el Brexit.

En esta misma línea, el medio británico The Economist publicó recientemente una nota en la que informó que el gobierno de Javier Milei busca reanudar el comercio de armas con Reino Unido, país que tiene vetada a la Argentina para esas negociaciones desde la Guerra de Malvinas. Según explicó el diario británico, el veto de Reino Unido hizo que la Argentina deba limitarse en las últimas décadas a comprar aviones y armamento chinos. Esto, según The Economist, habría alertado a Estados Unidos.