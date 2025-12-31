Los conductores deberán ser más precavidos en la ruta costera de Buenos Aires.

El verano está en marcha y son muchas las personas que eligen pasar sus vacaciones en la Costa Atlántica, en medio del mar y la playa. Llegar hasta allí es sencillo, puede ser a través de un transporte de larga de distancia o mediante vehículo particular. En este último caso, los conductores deberán cumplir con las revisiones técnicas correspondientes antes de iniciar viaje y prestar atención a las más de 70 cámaras de fotomultas presente en las rutas rumbo a la costa bonaerense para evitar infracciones.

Además del control de las rutas con radares fijos, la Provincia de Buenos Aires lanzó el Operativo Sol a Sol, con el que implementa controles diarios de tránsito, documentación y alcoholemia, junto con mega operativos específicos durante fines de semana, recambios turísticos y horarios nocturnos.

Las rutas 2, 11, 63 y 74 son el escenario de cada verano. En estos trayectos, las velocidades oscilan entre los 60 y 130 kilómetros por hora, y es aquí donde los radares aguardan por la detección de infractores.

Dónde están los radares de las fotomultas en la Costa Atlántica

Hay instalados 48 radares en la ruta 2; 11 en la ruta 11; 2 en la ruta 36; 5 en la ruta 63 y 6 en la ruta 74. Los mismos con capaces de detectar infracciones dentro de los vehículos, como el uso de celular al volante.

Cada radar está instalado en lo que se conoce como "puntos negros", es decir, los tramos en donde se han producido una mayor cantidad de siniestros viales y dónde se debe "aminorar la velocidad como prevención”, precisó Facundo Jaime, representante del Observatorio Vial de Cecaitra, que nuclea a las empresas argentinas que producen software vial.

Las infracciones inician en los $ 143.000 y pueden superar los $ 2 millones.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina es la que se encarga de estudiar dónde y cómo instalar un cinemómetro. A partir de la información provista por el Estado (estadísticas de accidentología, ingresos en hospitales de las zonas, datos de la ruta -estado de la calzada, sentidos de circulación, curvas cercanas, cantidad de luz-), el organismo elabora un relevamiento de la traza y un análisis de puntos negros, y entrega una conclusión al órgano estatal.

Sin embargo, si se presenta una situación particular en el partido de Dolores, en las rutas 2 y 63, donde las cámaras estarían instaladas, no habría ninguna infracción en el inicio de la temporada, ya que el municipio rescindió el contrato en mayo de este año. Pero según informó PBA, el partido cambió de empresa y las cámaras están habilitadas.

De cuánto son las multas

Durante el verano, las infracciones más habituales son conducir alcoholizado, usar el celular, la falta de cinturón de seguridad, el exceso de velocidad y la ausencia de documentación obligatoria. Las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor es de $ 1711.

Usar el celular al conducir: se calcula de 100 a 200 UF. Los montos oscilan entre $ 171.100 y $ 342.200.

se calcula de 100 a 200 UF. Los montos oscilan entre $ 171.100 y $ 342.200. Circular sin cinturón o con VTV vencida: se calcula de 100 a 500 UF. Los conductores deberán pagar entre $ 143.500 a $ 855.500.

se calcula de 100 a 500 UF. Los conductores deberán pagar entre $ 143.500 a $ 855.500. Exceso de velocidad: 150 a 1000 UF, equivale a $ 215.250 a $ 1.711.000.

150 a 1000 UF, equivale a $ 215.250 a $ 1.711.000. Negarse a control de alcoholemia o dar positivo: 500 a 1200 UF. Esto equivale a $ 855.500 a $ 2.053.200.

La Ley Nacional 24.449 establece que, ante los controles, los conductores deberán portar la licencia de conducir, DNI, cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro vigente, que puede presentarse en formato digital. También obliga a circular con la Revisión Técnica Vehicular (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) correspondiente, según la provincia de radicación del vehículo.