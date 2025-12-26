La nueva ruta que mejorará el tráfico en el verano 2026: recorre destinos claves de Córdoba

La ruta provincial 23, en su tramo que une las localidades de La Cruz y Villa Quillinzo, de la provincia de Córdoba, será modificada por obras de pavimentación. Estas prometen mejorar la seguridad de los usuarios de esta vía. En el marco de estas obras fueron dos las empresas que se presentaron a la licitación pública y, de darse los pasos correspondientes, los trabajos iniciarían a mitad de 2026.

El presupuesto de estos trabajos será de $5.519.012.923 y contará con un plazo de ejecución de 360 días. A su vez, el acto administrativo por el cual se inició la licitación se llevó a cabo este viernes en la Dirección de Vialidad y contó con la presencia de funcionarios de la zona involucrada.

La pequeña localidad de Villa Quillinzo cuenta con una densidad poblacional de tan solo 550 habitantes, por lo que esta construcción genera gran expectativa en los vecinos del sitio, quienes creen que la pavimentación de la ruta podría mejorar su calidad de vida y potenciar el perfil turístico de la villa, el cual ha sido muy relegado en cuanto a la actividad turística del valle de Calamuchita.

La palabra de los funcionarios de la zona

En vinculación con lo anterior, el jefe comunal de la pequeña localidad cordobesa, Sebastián Cabral, remarcó con entusiasmo: "Lo nuestro es simple, son cinco kilómetros que cambiarán la historia del pueblo, que nos comunicarán directamente al progreso y al crecimiento, que nos dignifican y nos posicionan".

Al mismo tiempo, el funcionario del departamento de Calamuchita agregó: "Agradezco profundamente a los intendentes de Calamuchita que me acompañaron a visibilizar este sueño y al Gobierno de la provincia y a nuestro gobernador por atender prioridades de los pueblos más pequeños". Además, se mostró esperanzado al señalar que desea cortar las cintas antes del final de su mandato, en diciembre de 2027.

Por otro lado, quien también realizó comentarios al respecto fue la intendenta de La Cruz, Raquel Mélica, quien señaló: "Para La Cruz, favorecerá la conexión, circulación y permitirá que el turismo sea más fluido. Estamos gestionando ampliar el radio de la localidad, el que llegaría justo hasta ese lugar, quedando todos los accesos al pueblo asfaltados".

En esa línea, el legislador Mauricio Jaimes destacó: "Será un gran paso para cerrar el circuito de perilago en torno al Embalse del río Tercero. Quedará apenas el tramo de 17 km que faltan que unen La Cruz con Villa Amancay".

"El asfalto descongestionará la ruta 5, y potenciará la 23, que va desde Alpa Corral a San Ignacio, con salida a la 5", finalizó el legislador.