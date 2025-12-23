El nuevo Paso Bajo Nivel de Villa Luro aportará fluidez, seguridad y conectividad al barrio.

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un nuevo Paso Bajo Nivel (PBN) en la calle Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, en Villa Luro.

La obra contemplada en el Plan Urbano Ambiental y el plan Ciudad sin barreras, que busca acelerar la eliminación de los cruces ferroviarios a nivel dentro de sus límites urbanos, demandó el cierre de la calle Irigoyen y apertura de paso provisorio en Ruiz de los Llanos.

¿Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel de Villa Luro?

El nuevo Paso Bajo Nivel de Villa Luro aportará fluidez, seguridad y conectividad al barrio, además de generar mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel.

Será doble mano, con un carril por sentido y 4,30 metros de altura, apto para tránsito liviano y colectivos, y tendrá pasarelas peatonales bajo nivel, con escaleras y rampas para peatones y personas con movilidad reducida.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Mayor seguridad: Busca brindar mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, al eliminar los incidentes a los que se exponen en los cruces a nivel.

Fluidez del tránsito: Aumentará la fluidez de la circulación vehicular al poner fin a las demoras producidas por la barrera.

Conectividad: Ofrecerá una mayor conectividad entre ambos lados de las vías de Villa Luro y Liniers.

Sustentabilidad: Contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental, al disminuir el ruido y la emisión de gases que generan los vehículos detenidos en espera del paso del tren.

¿Cuándo se habilitará el nuevo paso bajo nivel de Villa Luro?

El presidente de la Comuna 10, Juan Manuel Oro, anticipó en diálogo con "A Nadie Nos Invitó" que a medidos de 2026 podría inaugurarse y habilitar el tránsito del nuevo Paso Bajo Nivel de Villa Luro.

“La obra va en tiempo y forma, y esperemos que el año que viene ya la estemos usando: no puedo decir los tiempos exactos de una obra así. Entendemos que es tedioso ese cruce provisorio, pero salió mucho mejor de lo que podíamos pensar", subrayó.

Según vaticinó Oro, con las obras terminadas se pondrá en valor la zona de Villa Luro norte, refiriéndose a ese sector comprendido entre las avenidas Juan B. Justo y Álvarez Jonte. "Van a tener el material de las pistas de atletismo para que puedan correr”, concluyó.