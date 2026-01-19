Un informe técnico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), redactado hace 24 años, había alertado con exactitud sobre la peligrosidad geológica de urbanizar la ladera del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. El documento, conocido tras el derrumbe parcial del cerro durante el último fin de semana, detallaba el riesgo de hundimientos y nuevos movimientos de ladera si se continuaba con la expansión del barrio Sismográfica, algo que finalmente ocurrió y provocó evacuaciones masivas y la declaración de una emergencia municipal.





El estudio, titulado “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”, fue elaborado en 2002 por la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada del SEGEMAR. Sus conclusiones fueron contundentes: el barrio se extendía sobre “materiales removidos naturalmente (depósitos de deslizamientos)”, con gran cantidad de espacios vacíos bajo tierra formados por la erosión del agua. Los geólogos advirtieron que esta condición “seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas” y afectando toda la red de servicios.

Las advertencias específicas y las recomendaciones desoídas

El informe del SEGEMAR no solo diagnosticó el problema, sino que estableció una serie de restricciones y recomendaciones clave para las autoridades. Entre las más importantes se encontraban:

Prohibir la expansión del barrio sobre la ladera y su área de influencia.

Evitar todo movimiento de tierra , perforaciones o extracciones en la zona.

Restringir al máximo el riego y no generar nuevas áreas que lo demanden, para controlar la infiltración de agua que reactiva los movimientos del suelo.

Instalar un sistema de monitoreo permanente de la ladera, junto con un sistema de alarma eficaz para los vecinos.

Instruir a los habitantes sobre los riesgos del terreno donde estaban construyendo sus viviendas.

A pesar de esta clara advertencia técnica, el crecimiento urbano en la zona continuó durante más de dos décadas.







El desenlace anunciado: derrumbe y emergencia

La predicción del informe se materializó de manera dramática. Durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2026, se produjo un gran deslizamiento en la ladera sur del cerro Hermitte, lo que generó daños estructurales, forzó la evacuación preventiva de decenas de familias y llevó al Consejo Deliberante a declarar la emergencia geológica y urbanística por 90 días en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos.

Las autoridades locales han admitido la gravedad de la situación, confirmando que el cerro “sigue latiendo” y presenta un riesgo urbano constante, iniciando ahora tareas de evaluación y contención que el informe original ya reclamaba en 2002.