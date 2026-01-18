Los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en la localidad de Comodoro Rivadavia, vivieron una madrugada de angustia y desesperación cuando un nuevo deslizamiento de tierra del Cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias por el riesgo inmediato de colapso de viviendas y estructuras.

El movimiento del terreno se intensificó durante las primeras horas de este domingo: provocó colapsos parciales en muros, techos y calles, y dejó a numerosos hogares con fugas de gas y peligro de derrumbe inminente.

Según testimonios, alrededor de las 00:15 de este domingo, un corte de luz dejó a la zona a oscuras y continuó el ruido del estruendo de las rocas que comenzaron a deslizarse. Según relató una vecina, “los gritos de ‘¡salgan, evacúen!’ se multiplicaron mientras “las piedras caían desde lo alto”.

De manera oficial, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que “un movimiento de gran magnitud fue detectado alrededor de las 23:55 del sábado en la zona central de la ladera sur del cerro Hermitte, un sector históricamente considerado de riesgo geológico”. En ese marco, dispuso la evacuación preventiva de áreas del barrio Sismográfica y de la zona de Marquesado–Los Tilos, recomendando a los vecinos permanecer fuera de sus hogares por al menos 48 horas.

El impacto del desplazamiento en Comodoro Rivadavia: el testimonio de los vecinos

En ese momento, varias edificaciones sufrieron colapsos parciales de muros y techos. Un vecino relató con desesperación: “Mi casa se abrió al medio”, en referencia al impacto que el movimiento del terreno tuvo sobre su vivienda. Durante la madrugada, cientos de personas se vieron obligadas a salir con lo que tenían a mano. ADNSUR describió que muchos vecinos escapaban con sus mascotas o algunos efectos personales, sin saber cómo continuaría la situación.

Posteriormente, las familias se reunieron en el Club Talleres, donde se improvisó un espacio de contención. El municipio, además, habilitó el Hotel Deportivo para albergar a quienes habían perdido momentáneamente sus hogares.

Medios locales señalaron que “la madrugada del domingo quedará grabada en la memoria de Comodoro Rivadavia como una jornada de caos, oscuridad y una angustia que se sentía en el aire”.

El desplazamiento no solo afectó viviendas, sino también calles y estructuras, también afectó a la ruta 3. Los derrumbes parciales dejaron grietas profundas en numerosos hogares, comprometiendo su estabilidad y generando un riesgo latente de nuevos colapsos. En medio del pánico, algunos vecinos recordaron que ya habían advertido sobre movimientos irregulares del terreno días antes. Según testimonios, la comunidad venía alertando sobre la posibilidad de un nuevo deslizamiento vinculado al cerro Hermitte.