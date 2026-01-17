Apareció muerto el presunto femicida de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia

La Policía de Chubut confirmó la muerte del principal sospechoso del femicidio de Valeria Schwab (38), ocurrido este martes por la noche en Comodoro Rivadavia. Se trata de un hombre que se desempañaba como albañil en una vivienda de la zona. Las autoridades llegaron a él gracias a una prueba de ADN que ordenó realizar la fiscal del caso María Laura Blanco.

Además, el sujeto identificado como Jonathan Mario C. (34) tenía rasguños en la cara y tras la autopsia, se supo que el cuerpo de Valeria presentaba claros signos de violencia y de resistencia.

Según medios locales, una de las hipótesis que más resuenan es que el presunto femicida se habría suicidado. Por supuesto, esta situación complejiza la resolución del caso, aunque la investigación continuará con la misma rigurosidad.

Por otro lado, se sabe que el individuo contaba con antecedentes penales en causas de homicidio y robo agravado.

Femicidio de Valeria Schwab: qué se sabe hasta el momento

De acuerdo al testimonio de familiares, Valeria había salido de su casa el martes por la noche a correr por la Costanera de Comodoro Rivadavia.

Según relató Jessica, su hermana Valeria alcanzó la zona de las torres y cerca de las 23, emprendió el regreso. Tomó las calles que rodean el ex cementerio, pero nunca volvió a su casa.

Sus allegados realizaron la denuncia ante la policía para que comenzaran con la búsqueda de su paradero. Tras varios días, el cuerpo de Valeria fue encontrado sin vida en un precipicio de la costa: tenía signos de extrema violencia y por ello, se sigue la hipótesis de que se trató de un femicidio.

En este contexto, la hermana de la víctima criticó el accionar de los efectivos policiales por falta de equipamiento y procedimientos claros a la hora de realizar la búsqueda de Valeria.