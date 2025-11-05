Escándalo: un fiscal se negó a un control de alcoholemia, enfrenta a agentes y quedó grabado 

Video: fiscal se negó a un control de alcoholemia, enfrenta a agentes y quedó grabado

Un episodio insólito se vivió en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando un funcionario judicial protagonizó un violento cruce con agentes de tránsito al negarse a realizarse un control de alcoholemia. El hecho, registrado en video por testigos, generó indignación en redes sociales. Según la normativa vigente en Argentina, los controles de alcoholemia son obligatorios en operativos de tránsito, y negarse a realizarlos se considera una infracción grave.

Cómo fue el hecho: quién es el fiscal que se negó al control de alcoholemia

El protagonista del episodio fue Fabricio Sachi, auxiliar en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, aunque residente en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió en la intersección de Alvear y Necochea, una de las esquinas más transitadas de la ciudad, durante un operativo rutinario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cuando los agentes le solicitaron detener su vehículo para realizar el test de alcoholemia, Sachi reaccionó de manera agresiva y se negó. En el video que circuló por medios locales y redes sociales, se lo escucha increpar a los inspectores, negarse al control e insultar a los efectivos: “No me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mandame la multa a mi casa”.

Lejos de calmarse, el funcionario exigió hablar con otro uniformado para denunciar lo que consideraba un “abuso de autoridad”. Y disparó: “Tengo domicilio acá a la vuelta y viene a hincharme las pelotas”. Cuando uno de los agentes le preguntó “¿quién sos?”, Sachi respondió: “Funcionario público igual que yo”, mientras mostraba una libreta que acreditaba su cargo federal.

La situación se volvió más tensa cuando el agente insistió en la pregunta reglamentaria: “¿Vas a soplar la pipeta, sí o no?”. Sachi volvió a negarse y acusó al inspector de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”. En un momento, también lo invitó a pelear, lo que provocó la intervención de personal policial para reducirlo.

Según la normativa vigente en Argentina, los controles de alcoholemia son obligatorios en operativos de tránsito, y negarse a realizarlos constituye una infracción grave, más allá del cargo que presente el conductor. Las sanciones pueden incluir multas, suspensión de la licencia y otras medidas administrativas.

En este marco, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron que el procedimiento se realizó conforme al protocolo y que todo fue registrado en video para garantizar la transparencia, según fuentes locales. Este material será incorporado como prueba en el expediente administrativo que se elevará a la justicia provincial. El caso también generó fuerte repercusión en la ciudad y en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su repudio al accionar del funcionario.