Ucrania dice que alcanzó un submarino ruso con sus drones, pero Moscú niega que haya daños

FOTO DE ARCHIVO: Marineros rusos en fila a bordo del submarino diésel-eléctrico "Novorossiysk" durante el desfile del Día de la Armada en Sebastopol

Ucrania dijo el lunes que había alcanzado e inutilizado por primera vez un submarino ruso con misiles atracado en una base naval del mar Negro, utilizando drones submarinos, pero Moscú negó que el ataque haya causado daños.

El ataque con drones "Sub Sea Baby" de fabricación ucraniana alcanzó al submarino en el puerto de Novorosíisk, donde Rusia ha reubicado muchos de sus buques de guerra del mar Negro para ponerlos fuera del alcance de los ataques ucranianos, dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Las imágenes publicadas por el SBU mostraron una potente explosión que surgía del agua en un muelle cerca del cual estaban atracados un submarino y otros buques. Reuters confirmó la ubicación del vídeo por el trazado del puerto y los muelles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Alexander Kamyshin, asesor del presidente Volodímir Zelenski, escribió en X que era la primera vez en la historia que un dron submarino neutralizaba un submarino, un aserto que fue rechazado de plano por la Flota rusa del mar Negro horas después.

"Ninguno de los buques o submarinos de la Flota del mar Negro estacionados en la bahía de la base naval de Novorosíisk, ni sus tripulaciones, sufrieron daños como consecuencia del sabotaje y están de servicio con normalidad", dijeron las agencias estatales de noticias.

Ucrania, que prácticamente carece de flota naval, ha usado drones y misiles marítimos para hostigar a la gran Flota naval rusa del mar Negro y desalojarla de su base en la ciudad portuaria de Sebastopol, en la península ocupada de Crimea.

El submarino diésel-eléctrico fue uno de los muchos buques que Rusia se vio obligada a trasladar de Crimea a Novorosíisk, en el sur de Rusia, dijo el SBU.

El submarino es capaz de transportar al menos cuatro misiles de crucero del tipo Kalibr, uno de los caballos de batalla de los ataques masivos de Rusia que en los últimos meses han infligido graves daños a la red eléctrica ucraniana.

Con información de Reuters