Rematan lotes de materiales tras la quiebra de una importante empresa: cómo participar

Cómo participar de la subasta de materiales para la construcción.

Tras la presentación de la quiebra de la reconocida empresa Márquez y Asociados, la Justicia de Córdoba rematará 21 lotes de materiales de construcción. Hay lotes de electricidad, aberturas, cloacas y obra gruesa, entre otros,

Se trata de una subasta millonaria, ya que las bases para participar superan los $200 millones. La firma está investigada penalmente por estafas, asociación ilícita y otros delitos. La medida busca recaudar para los damnificados que exigen recuperar un poco de lo perdido.

Esta no es la primera subasta que se realiza de bienes de la firma, ya que hubo remates de vehículos particulares, unidades ligadas a la actividad de obra y hasta ambulancias de Márquez y Asociados. Toda la mercadería estaba almacenada en depósitos judicializados luego de dictada la quiebra.

En este caso, lo que se subastará serán los siguientes lotes:

Lotes de electricidad y electromateriales

Revestimientos y terminaciones

Aberturas de diversos tipos

Materiales para cloacas y obras de infraestructura

Carpintería, techo y equipamiento

Lotes de obra gruesa, pinturas y revestimientos

Cómo participar del remate de productos para la construcción

Según detallaron desde la Justicia cordobesa, los pliegos se pueden consultar personalmente en 25 de Mayo 125, piso 9, Córdoba capital, ante la Sindicatura designada. Además, pusieron a disposición los siguientes teléfonos para cualquier consulta de los interesados: 351 345-9648; 351 655-8128; 351 551-1293.

La asistencia técnica del proceso estará a cargo del martillero a cargo Ezequiel Frontera Vaca (M.P. 01-962). Él será el encargado de comunicar los detalles del proceso y las fechas de presentación de ofertas.

Los precios bases rondarán los 200 millones.

La quiebra de Márquez y Asociados tras las denuncias por estafas

En mayo de este año el Juzgado Civil y Comercial 52 declaró la quiebra de la empresa. El Juez Sergio Ruiz calificó el proceso como una "quiebra pedida compleja" debido a la gran cantidad de causas civiles iniciadas y las miles de denuncias penales contra la empresa.

Márquez y Asociados acumula alrededor de 4 mil denuncias por estafas. Se acusa a la empresa de haber cobrado cuotas a clientes prometiéndoles viviendas que nunca fueron entregadas. Sólo habría cumplido con un 10 por ciento de lo que se comprometió a entregar.

En ese sentido, cinco directivos de la empresa fueron detenidos por estas denuncias: Los hermanos Matías (gerente general) y Lucas Márquez (gerente comercial), Juan Pablo y Ariel Márquez (directores) y Ramiro Nieva (contador). Se los acusa de asociación ilícita y reiteradas estafas.