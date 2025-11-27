La Justicia declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A., tras años de crisis e incumplimientos económicos. La decisión judicial dejó en bancarrota a una de las históricas emisoras del país, que quedó clausurada, inhibida y con la prohibición de que su actual presidente pueda salir del país.

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, verificó incumplimientos sostenidos y declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A.. La emisora, que comenzó a transmitir en 1931 bajo el nombre LP 6 Casa América, formó parte del grupo de radios argentinas pioneras.

Qué pasó con Radio Del Plata

Según trascendió, la resolución firmada el 25 de noviembre de 2025 dispuso la bancarrota de la histórica señal ubicada en Lavalle 446, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo también ordenó la inhibición general de bienes, la prohibición de realizar pagos o entregar activos por parte de la empresa y la prohibición de salir del país del presidente de la firma, Jorge Julián Cerezo.

Entre las acciones urgentes dispuestas por el juzgado, se ordenó la clausura de la sede social y de los locales de la emisora, el inventario de bienes, la incautación de documentación, y el libramiento de oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Central y el Enacom.

La declaración de quiebra se produce después de que la empresa rechazara múltiples intimaciones destinadas a regularizar los pagos comprometidos con sus acreedores. Las medidas judiciales se tomaron después de comprobar faltas en el acuerdo homologado que tuvo lugar en el marco de un concurso preventivo abierto en 2019. También hubo una serie de pedidos de quiebra promovidos por particulares y empresas como Martín Jorge Fernández, Daniel Edgar Lineares, Mariana Bergthein y Prevención ART S.A.

La empresa, inscripta en 2004 en la IGJ, se encontraba en funcionamiento al momento de la declaración de la quiebra y registraba una gran cantidad de créditos laborales pendientes de verificación.

Cómo fue el proceso de quiebra de Radio Del Plata

El expediente de Radiodifusora del Plata S.A. se inició con el concurso preventivo del 21 de marzo de 2019, cuyo acuerdo fue homologado el 26 de abril de 2021. Pese a ello, la empresa pidió en varias ocasiones suspender los plazos de pago, al alegar un recurso de apelación sobre la transferencia del 90% de su paquete accionario de GEASA a Barboza S.R.L., pedidos que fueron rechazados en diciembre de 2024 y junio de 2025.

Ante el incumplimiento y la falta de respuesta a las intimaciones, el juez Santicchia decretó la quiebra y resolvió que el Estudio Mendoza V. - Rudi C. y Asociados continúe como síndico en esta nueva fase.