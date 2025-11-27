Tragedia: una periodista murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

Una periodista de 33 años murió en Mar del Plata tras caer desde un acantilado de 25 metros mientras intentaba tomarse una fotografía. El hecho ocurrió en la zona de Barranca de Los Lobos y generó conmoción tanto en la ciudad balnearia como en su localidad de origen, Tres Arroyos.

Durante la tarde del miércoles, se produjo el accidente en el sector de la Ruta 11, a la altura del kilómetro 535, frente a la Estancia La Moringa. Allí, Leticia Lembi se encontraba junto a un primo y un grupo de amigos en una plataforma de hormigón deteriorada que da acceso a la playa. Según reconstruyó el diario La Capital de Mar del Plata, los testigos señalaron que la mujer habría intentado tomarse una fotografía en ese lugar, aunque las circunstancias exactas de la caída aún no fueron esclarecidas.

El impacto contra las rocas fue inmediato y letal, lo que motivó la intervención de bomberos de San Patricio, el equipo de Rescate y Riesgos Especiales, una ambulancia del SAME y personal municipal. El fiscal Carlos Russo supervisó las actuaciones y la hipótesis principal apunta a una muerte accidental.

Ante la caída fatal, el operativo de rescate debió realizarse con rapidez debido al avance de la marea, lo que implicó una tarea compleja por la geografía del lugar. La zona de Barranca de Los Lobos ya había sido señalada en otras oportunidades por su peligrosidad, dado el deterioro de las estructuras y la erosión extrema que afecta a los accesos.

Quién era Leticia Lembi: periodista de Tres Arroyos, licenciada en Comunicación y referente en marketing digital

Tras confirmarse la identidad de la víctima, se conoció que Lembi era oriunda de Tres Arroyos y que se desempeñaba como coordinadora estratégica en una agencia de marketing digital fundada por su primo Santiago Escudero, quien también estaba presente en el lugar.

Su trayectoria académica incluyó estudios en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y la obtención de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. En el ámbito profesional, trabajó en el diario La Voz del Pueblo durante 2020 y colaboraba en temporadas de verano como corresponsal en Claromecó.

También se conoció que la periodista había iniciado su carrera en la redacción de La Voz del Pueblo antes de dedicarse a la consultoría en comunicación digital, y que su familia es reconocida en Tres Arroyos por haber sido propietaria de Casa Evaristo, un comercio histórico que cerró tras más de ochenta años de actividad.

En el plano personal, Lembi era recordada por su afecto hacia los animales, especialmente los perros, y por su vínculo con la comunidad local. Su muerte generó un profundo dolor en Tres Arroyos, donde colegas y allegados resaltaron su predisposición y compromiso en la generación de contenidos periodísticos.