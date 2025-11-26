Una charla con Franco Colapinto: el premio que dará la Fórmula 1 a sus fanáticos en la F1 Fantasy

Colapinto podrá tener una conversación con un fanático.

Desde hace unos años, la Fórmula 1 implementó una competencia en paralelo para sus fanáticos, la F1 Fantasy, basada en el mismo sistema que tiene el Gran DT en Argentina. Cada usuario crea su cuenta, escoge sus equipos y pilotos y, de acuerdo con su rendimiento en cada fin de semana de carrera, se van obteniendo puntos que determinarán al campeón hacia el final de la temporada, aunque con otros incentivos de por medio.

En determinadas fechas, la máxima categoría otorga premios especiales en las denominadas miniligas, en las que solamente cuentan los puntos obtenidos en determinada etapa del calendario. Este lunes, la F1 Fantasy reveló que se aproxima la última miniliga de la temporada, con la posibilidad de ganarse un encuentro con uno de los pilotos de Alpine, es decir, con Franco Colapinto o Pierre Gasly.

Bajo el nombre de Alpine Desert Dash, el certamen entregará premios a los tres mejores, siendo el principal disfrutar de una charla virtual con una de las estrellas de la escudería francesa. Para el segundo lugar, se enviará una gorra autografiada tanto por el argentino como por el francés, mientras que el tercero recibirá una gorra y una chomba del equipo de Enstone, aunque sin la firma de los pilotos.

“¿Crees que tenés lo necesario? ¡Unite a la Miniliga Alpine Desert Dash en Qatar y Abu Dhabi! Competí y conseguí el premio definitivo: un encuentro virtual con Pierre Gasly o Franco Colapinto. Solo los mejores llegan a la cima. ¿Te anotás?”, comunicó la máxima categoría en sus redes para llamar la atención de los fanáticos. Ahora bien, para la inscripción, es necesario contar con una cuenta en el sitio oficial de la F1 e ingresar en la sección de F1 Fantasy, elegir los pilotos y equipos y seguir los pasos.

Cabe mencionar que no hay costos para la participación de este torneo y que cada usuario dispone de un presupuesto limitado para elegir sus pilotos y equipos, además de que uno de los pilotos puede obtener un multiplicador para mejorar su rendimiento. Hasta el momento, hay más de 4000 usuarios participando de la miniliga, que comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Qatar y culminará en el cierre de temporada en Abu Dhabi.

El ganador podrá elegir entre Gasly y Colapinto.

